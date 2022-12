En ningún momento he interferido investigaciones de Odebrecht: fiscal de Perú

El fiscal general de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, se defendió en Mañanas BLU de los señalamientos en su contra por intentar sacar a algunos investigadores del caso Odebrecht.

“Este caso es sumamente delicado para nuestro país”, declaró el fiscal peruano quien aseguró que en todo momento su gestión ha sido transparente.

De acuerdo con el fiscal Chávarry, la falta de comunicación frente a temas administrativos de dos subalternos motivó la decisión de sacarles de la investigación.

Sin embargo, la ola de indignación por parte de sectores de la opinión pública en Perú impidió que la decisión se ejecutara.

“Nadie puede decir que yo me he inmiscuido en su trabajo”, aclaró.



Chávarry, además, negó cualquier vínculo con la congresista Keiko Fujimori y su padre, el exmandatario Alberto Fujimori.

“[A Keiko Fujimori] no la conozco. Solamente por los medios. Nunca he hablado con ella. No la conozco, sé quien es, es de una familia muy conocida porque su padre fue presidente pero no tengo ningún tipo de vinculación con ella”, indicó el funcionario que también negó conocer al exmandatario Alberto Fujimori.

Frente a su posible salida del cargo, Chávarry aseguró que el fondo del asunto es un proyecto que busca reformar el Ministerio Público y el cual calificó de inconstitucional.

Escuche esta entrevista:



