En Venezuela estamos en el mar de la dictadura: monseñor Lückert

Venezuela vive horas cruciales en medio de la profunda crisis política, económica y social que ha venido agudizándose en los últimos meses, pero que parece haber llegado a un punto de inflexión, un lugar de no retorno en un momento crucial frente a lo que podría pasar con el gobierno de Nicolás Maduro.



Entre tanto, la Iglesia católica venezolana intenta cumplir un papel mediador y de orientación para sus connacionales. Monseñor Roberto Lückert León, arzobispo emérito de la diócesis de Coro en el estado de Falcón, habló en El Radar sobre esta hora convulsa de su país.



Siempre hemos tenido el temer que la promesa de presidente eterno de Hugo Chávez se cumpliera, y ciertamente con la imposición que dio el Tribunal Supremo de Justicia de quitarle los derechos a la Asamblea Nacional, entregárselas todas a maduro, ciertamente estamos ya en el mar de la dictadura”



“La dictadura está ya formada, donde solo hay un poder que hace lo que le da la gana, que atropella a los otros poderes, todos están dominados (…) la democracia parece como que no existe en Venezuela”, denunció Lückert.



El religioso lamentó también que “cuando la OEA está intentando llamar la atención, no solamente internacional sino de mi país, porque Venezuela es la que tiene que cambiar de rumbo para ser un país democrático, lamentablemente Venezuela responde de una forma muy intolerante, grosera, falta de diplomacia y de delicadeza, insultando a medio mundo, y sobre todo intentando justificar lo injustificable”.



