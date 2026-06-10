En video: captan impresionante remolino marino frente a las costas del suroeste de México

Los fenómenos naturales que ocurren en el mar suelen llamar la atención por su fuerza y apariencia. Algunos se forman por cambios en las corrientes, las mareas o las características del fondo marino, dando lugar a movimientos inusuales del agua que pueden observarse desde la costa.

Entre ellos se encuentran los remolinos marinos, formaciones circulares que generan un efecto visual impactante y que, en algunos casos, pueden alcanzar grandes dimensiones.

De acuerdo con entidades climáticas, estos eventos se suelen producir cuando masas de agua giran alrededor de un punto central debido a diferencias en la velocidad de las corrientes o a cambios repentinos en la profundidad del lecho marino. Aunque no son fenómenos frecuentes en zonas turísticas, cuando aparecen suelen generar curiosidad y preocupación entre quienes los observan.

Captan impresionante remolino marino

Un impresionante remolino marino fue captado recientemente frente a las costas de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, suroeste de México. El hecho causó sorpresa entre habitantes y turistas que se encontraban en la zona y que presenciaron la inusual formación sobre el agua.

Las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales, muestran una gran formación circular en el mar que llamó la atención por su tamaño y movimiento. Varias personas grabaron el momento desde distintos puntos de la costa, compartiendo los videos en redes.

De acuerdo con el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico (AOML), el fenómeno observado corresponde a un vórtice hidrodinámico. Este tipo de remolino puede formarse debido a “cambios repentinos en la profundidad del fondo marino, lo que altera el comportamiento de las corrientes y genera movimientos circulares del agua”.

🌀😦 Captan impresionante remolino marino frente a las costas del suroeste de México



🌪 Un fuerte remolino marino fue captado en Puerto Escondido, Oaxaca, causando sorpresa entre habitantes y turistas que se encontraban en la zona. Las imágenes difundidas en redes sociales… pic.twitter.com/Nuvwfi8RrY — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 10, 2026

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Aunque el evento no dejó personas heridas ni daños reportados, las imágenes se volvieron virales debido a la magnitud del remolino y a la impresión que causó entre quienes se encontraban cerca del lugar.

Expertos señalan que este tipo de fenómenos son parte de los procesos naturales que ocurren en los océanos y permiten comprender mejor la dinámica de las corrientes marinas.

