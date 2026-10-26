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En video niña fue arrastrada por una corriente y estuvo cerca de caer en una alcantarilla

Una niña fue arrastrada por una corriente durante unas fuertes lluvias, y estuvo a punto de caer en una alcantarilla.

Niña estuvo cerca de ser arrastrada por una corriente
Niña estuvo cerca de ser arrastrada por una corriente
Redes sociales
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Las fuertes lluvias no solo han afectado a Colombia, sino también a otros países. Recientemente, en El Salvador, las precipitaciones provocaron una emergencia en Los Naranjos, departamento de Sonsonate, donde una niña fue arrastrada por una corriente de agua hasta una alcantarilla.

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La menor estuvo cerca de ser arrastrada al interior del desagüe. Sin embargo, la intervención de varias personas permitió rescatarla y evitar una tragedia.

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El incidente quedó registrado en un video grabado por un testigo y difundido en redes sociales. Las imágenes muestran la fuerza de la corriente, que desplazó a la niña por una calle inundada hasta acercarla a la alcantarilla.

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¿Cómo rescataron a la niña que fue arrastrada por la corriente?

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De acuerdo con información divulgada por medios locales, las fuertes lluvias provocaron una corriente de agua lodosa que arrastró a la menor hacia la entrada del sistema de drenaje pluvial.

Al percatarse de lo que ocurría, varias personas que se encontraban cerca reaccionaron para auxiliarla. Los testigos ingresaron a la corriente y lograron sujetar a la niña justo antes de que fuera arrastrada al interior de la alcantarilla.

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La intervención permitió poner a la menor a salvo y evitar que la situación tuviera consecuencias más graves.

Hasta el momento, no se ha divulgado información sobre el estado de salud de la niña ni se conocen detalles de lo ocurrido después de su rescate.

¿Qué riesgos representan las corrientes de agua durante las lluvias?

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Las inundaciones pueden convertir las calles en zonas peligrosas, pues las corrientes pueden arrastrar personas y objetos hacia alcantarillas, canales y desagües. Además, el agua lodosa dificulta la visibilidad y puede ocultar desniveles o aberturas en la vía.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda evitar cruzar calles inundadas, mantenerse lejos de las corrientes y evitar que los niños se acerquen a zonas anegadas durante las precipitaciones. El caso ocurrido en Sonsonate pone de manifiesto los riesgos que pueden presentarse durante las lluvias, especialmente en sectores propensos a inundaciones.

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