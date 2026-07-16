En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Beto Coral
Argentina
Malvinas
Vía al Llano
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / En video quedó la caída de una grúa torre sobre una casa: pertenecía a un proyecto habitacional

En video quedó la caída de una grúa torre sobre una casa: pertenecía a un proyecto habitacional

El hecho ocurrió en la ciudad de Coquimbo, en Chile, donde una grúa torre de un edificio en construcción se desplomó sobre dos viviendas y varios vehículos. El momento quedó captado en video.

grúa torre cae sobre vehículos y viviendas.jpg
Grúa cae sobre vehículos y viviendas.
Fotos: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Vivir o transitar cerca de una construcción siempre implica algunos riesgos. Aunque estos proyectos deben cumplir estrictas medidas de seguridad, factores como fallas estructurales o condiciones climáticas extremas pueden provocar accidentes inesperados que ponen en peligro a trabajadores, vecinos y personas que pasan por el lugar.

Lea también:

Techo de reconocido centro comercial en Bogotá se desplomó.jpg
Bogotá

Techo de reconocido centro comercial en Bogotá se desplomó: quedó en video

Precisamente, una situación de este tipo ocurrió en la ciudad de Coquimbo, en Chile, donde una grúa torre de un edificio en construcción se desplomó sobre dos viviendas y varios vehículos. El momento quedó captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

video: grúa torre cayó sobre viviendas y vehículos

El accidente ocurrió en el sector de Sindempart, en la intersección de las calles Carlos Condell e Ignacio Serrano, en la comuna de Coquimbo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la estructura, conocida como "grúa pluma", pertenecía a un proyecto habitacional desarrollado por la empresa Ingevec.

Tras el desplome, la grúa cayó sobre dos viviendas y tres automóviles, además de derribar varios postes del cableado eléctrico. Imágenes muestran la magnitud del impacto y los daños ocasionados en la zona.

A pesar de la gravedad del incidente, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad informó que no se registraron personas lesionadas.

Publicidad

Investigan qué provocó el desplome

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Sin embargo, de manera preliminar, se estima que las intensas ráfagas de viento provocadas por el sistema frontal que afecta esa zona de Chile habrían influido en la caída de la estructura.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen restringido el paso de vehículos y peatones en el sector para facilitar las labores de emergencia y permitir que las cuadrillas de la empresa responsable retiren la grúa y evalúen los daños.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chile

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad