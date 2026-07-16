En video quedó la caída de una grúa torre sobre una casa: pertenecía a un proyecto habitacional

Vivir o transitar cerca de una construcción siempre implica algunos riesgos. Aunque estos proyectos deben cumplir estrictas medidas de seguridad, factores como fallas estructurales o condiciones climáticas extremas pueden provocar accidentes inesperados que ponen en peligro a trabajadores, vecinos y personas que pasan por el lugar.

Precisamente, una situación de este tipo ocurrió en la ciudad de Coquimbo, en Chile, donde una grúa torre de un edificio en construcción se desplomó sobre dos viviendas y varios vehículos. El momento quedó captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

video: grúa torre cayó sobre viviendas y vehículos

El accidente ocurrió en el sector de Sindempart, en la intersección de las calles Carlos Condell e Ignacio Serrano, en la comuna de Coquimbo.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la estructura, conocida como "grúa pluma", pertenecía a un proyecto habitacional desarrollado por la empresa Ingevec.

Tras el desplome, la grúa cayó sobre dos viviendas y tres automóviles, además de derribar varios postes del cableado eléctrico. Imágenes muestran la magnitud del impacto y los daños ocasionados en la zona.

A pesar de la gravedad del incidente, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad informó que no se registraron personas lesionadas.

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Investigan qué provocó el desplome

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Sin embargo, de manera preliminar, se estima que las intensas ráfagas de viento provocadas por el sistema frontal que afecta esa zona de Chile habrían influido en la caída de la estructura.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen restringido el paso de vehículos y peatones en el sector para facilitar las labores de emergencia y permitir que las cuadrillas de la empresa responsable retiren la grúa y evalúen los daños.