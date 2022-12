Encapuchados "tomaron" embajada de Venezuela en Bolivia

La sede de la embajada de Venezuela en Bolivia fue tomada este domingo por "encapuchados", tras la dimisión del presidente Evo Morales presionado por militares y policías, informó la jefa de la legación, Crisbeylee González, citada por la agencia estatal ABI.

"Con dinamita, encapuchados con escudos han tomado la embajada de Venezuela en Bolivia. Estamos bien y a resguardo, pero quieren hacer una masacre con nosotros. Ayúdennos a denunciar esta barbarie", dijo la diplomática a ABI. Morales es un firme aliado de Venezuela.

“No se equivoquen", advirtió a sus adversarios el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al condenar lo que denunció como un "golpe de Estado" en Bolivia, después de que Evo Morales renunciara este domingo luego de tres semanas de protestas contra su cuestionada reelección.

"Le digo a la derecha fascista venezolana: nos conocen, no se equivoquen, no se equivoquen, no saquen cálculos falsos con nosotros", expresó Maduro vía telefónica durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en respaldo a Morales, uno de los mayores aliados del mandatario venezolano.

