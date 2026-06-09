Encuentran cuerpo de azafata de American Airlines en una playa: esto es lo que se sabe

La muerte de Kellie Melinda Williams, una auxiliar de vuelo de American Airlines de 31 años, mantiene bajo investigación a las autoridades de Florida. El cuerpo de la joven fue encontrado en una playa del sur del estado y las primeras indagaciones apuntan a que pudo haber sido impactada por una embarcación mientras realizaba actividades acuáticas cerca de la costa.

El hallazgo ocurrió el pasado 3 de junio en Hollywood Beach, una zona frecuentada por turistas y aficionados al snorkel y al buceo debido a su cercanía con los arrecifes de coral de Florida. La situación ha generado conmoción tanto entre sus familiares como entre sus compañeros de trabajo, quienes la recuerdan como una persona apasionada por el mar y con amplia experiencia en este tipo de actividades.

Las lesiones observadas eran compatibles con el impacto de una embarcación

De acuerdo con la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (FWC), el cuerpo fue localizado luego de que dos pescadores observaran restos flotando cerca de la orilla y alertaran a los organismos de emergencia.



Tras las primeras inspecciones, las autoridades concluyeron que la víctima presentaba heridas compatibles con una colisión con una embarcación. Posteriormente, los investigadores establecieron que la causa de muerte fueron traumatismos contundentes.

Según las pesquisas adelantadas hasta ahora, Williams habría estado practicando snorkel o buceo en las inmediaciones del parque estatal Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson antes de desaparecer. Sin embargo, todavía no se ha determinado cómo ocurrió exactamente el accidente.

Un testigo identificado como Emilio Benítez relató a medios locales lo que observó desde su vivienda. “Dos pescadores estaban pescando justo frente a la playa. Desde mi ventana los vi tirando de algo y luego arrastrándolo hasta la orilla. Después resultó ser el cuerpo de una mujer”, afirmó.

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Kellie Melinda Williams Redes sociales: Instagram

No hay información contra sospechosos

Aunque la hipótesis principal apunta a una colisión con una embarcación, las autoridades aún no han identificado el bote presuntamente involucrado ni a la persona que lo conducía.

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Por ahora, tampoco se han presentado cargos relacionados con el caso. La FWC continúa trabajando junto con la Policía de Hollywood para reconstruir los movimientos de la víctima y determinar las circunstancias que rodearon su muerte.

Las autoridades han solicitado la colaboración de cualquier persona que haya estado en la zona durante la jornada del 3 de junio y que pueda aportar información útil para la investigación.

Conmoción entre familiares y compañeros

La noticia ha causado profundo impacto en el sector aeronáutico. Los padres de Williams aseguraron que su hija era una buceadora experimentada y una persona muy querida por quienes la rodeaban.

La Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales de Miami también lamentó su fallecimiento. “Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra colega y compañera auxiliar de vuelo de Miami, Kellie Williams. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con su familia, amigos y seres queridos durante este difícil momento”, expresó la organización.

American Airlines se sumó a los mensajes de solidaridad y manifestó estar “profundamente entristecida por la pérdida de nuestra compañera”.

Mientras la investigación sigue abierta, familiares, amigos y compañeros esperan respuestas sobre un caso que ha generado numerosas preguntas y que continúa siendo objeto de análisis por parte de las autoridades de Florida.