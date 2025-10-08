En vivo
Murió Miguel Ángel Russo
Gas en Colombia
Lancha en el Caribe
Negociaciones paz Israel - Hamás

Blu Radio  / Mundo  / Encuentran muerta a joven de 22 años en impactante lugar: esto se sabe

Encuentran muerta a joven de 22 años en impactante lugar: esto se sabe

Un hombre de 55 años fue detenido como principal sospechoso.

Daiana Magalí Mendieta
Daiana Magalí Mendieta
Foto: Instagram
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

La comunidad de Gobernador Mansilla, en la provincia de Entre Ríos, Argentina, se encuentra conmocionada por el hallazgo del cuerpo de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida desde el viernes 3 de octubre.

Según informaron las autoridades, Daiana fue vista por última vez cuando salió de su hogar aquella noche. Al no regresar ni responder a los intentos de contacto, su familia denunció la desaparición, lo que dio inicio a una intensa búsqueda.

El martes 7 de octubre, la policía encontró su cuerpo dentro de una cisterna subterránea, en una zona rural de Gobernador Mansilla. El lugar fue inmediatamente acordonado para preservar las pruebas que puedan esclarecer las circunstancias de su muerte.

Daiana Magalí Mendieta
Daiana Magalí Mendieta
Foto: Instagram

Los primeros peritajes revelaron indicios de que la joven habría sufrido violencia antes de morir. Además, la investigación apunta a establecer la relación que Daiana mantenía con un hombre de 55 años, identificado como “Pino”, residente de la zona.

Durante los operativos, el vehículo de Daiana fue hallado el domingo en un camino rural, lo que orientó a los agentes hacia el área donde finalmente se produjo el hallazgo. Con base en los testimonios de vecinos, las autoridades obtuvieron una orden de allanamiento para ingresar a la vivienda de “Pino”, donde encontraron armas de fuego y varios teléfonos celulares. El sospechoso fue detenido tras resistirse al arresto y amenazar a los uniformados con un arma.

El caso también generó conmoción por un último mensaje que Daiana publicó en su cuenta de Instagram antes de desaparecer. En la publicación, acompañada por una fotografía y la canción Please Me del artista argentino Maxi Trusso, escribió: “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Sin filtro”.

