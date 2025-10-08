Salen a la luz fotos de hallazgos en la casa donde acabaron con la vida de tres jóvenes

La indignación continúa creciendo en Argentina tras conocerse más detalles del atroz crimen que cobró la vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez de 15 años, en Florencio Varela, Buenos Aires.

Las jóvenes desaparecieron la noche del 19 de septiembre tras ser invitadas a una fiesta con engaños. Cinco días después, el 24 de septiembre, los investigadores hallaron sus cuerpos semienterrados y cubiertos con sabanas, piedras y cemento en una vivienda, ahora conocida como "la casa del horror".

La brutalidad del ataque ha sido calificada por las autoridades como "indescriptible" y un con "nivel de sadismo impresionante". Las autopsias revelaron que las víctimas sufrieron fracturas de cráneo, puñaladas, cortes profundos y claros signos de tortura antes de morir, además de intentos de incineración parcial.

La investigación judicial avanza con el foco puesto en desmantelar la organización de narcotráfico señalada como responsable de los asesinatos, calificados por la Fiscalía como homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género.



Uno de los detenidos más importantes es Matías Agustín Ozorio, de 28 años, mano derecha del presunto cabecilla, 'Pequeño J', autor de los hechos.



Útimo video de joven antes de ser asesinada en transmisión en vivo

Por otra parte, aunque 'Pequeño J' se ha declarado inocente y niega conocer a las víctimas, el fiscal ha revelado un video que lo muestra compartiendo con Lara Gutiérrez apenas 15 días antes de la masacre.

El video que demuestra que "Pequeño J" conocía a Lara Gutiérrez (15). Es del 6 de septiembre pasado en Flores, unas dos semanas antes de la masacre. pic.twitter.com/mAIz5TtqKx — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 7, 2025

Hallazgos en vivienda donde asesinaron a tres jóvenes

En imágenes exclusivas a las que el medio TN pudo acceder, se puede observar la vivienda en abandono, con manchas de sangre, botellas de alcohol, bolsas de basura, trapos, baldes, tierra removida, entre otros.

Estas son las fotografías

Hallazgos en vivienda donde asesinaron a tres jóvenes Foto: TN

Hallazgos en vivienda donde asesinaron a tres jóvenes Foto: TN

Hallazgos en vivienda donde asesinaron a tres jóvenes Foto: TN

Hallazgos en vivienda donde asesinaron a tres jóvenes Foto: TN

Hallazgos en vivienda donde asesinaron a tres jóvenes Foto: TN

El Ministerio de Seguridad Nacional argentino trabaja activamente con Perú para acelerar la extradición de 'Pequeño J', un proceso que podría demorar hasta dos meses.

Además de los nueve sospechosos que ya están bajo custodia, las autoridades han identificado a otros individuos clave, sumando un total de 15 personas en la mira.