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Blu Radio  / Mundo  / Encuentran sin vida a menor de 14 años que se fue de su casa tras dejar extraños mensajes

Encuentran sin vida a menor de 14 años que se fue de su casa tras dejar extraños mensajes

La adolescente fue vista por última vez tras no ingresar a su colegio. Su familia la buscó durante horas, mientras se conocían detalles de mensajes que dejó antes de desaparecer.

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