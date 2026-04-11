Encuentran sin vida a menor de 14 años que se fue de su casa tras dejar extraños mensajes

Un profundo impacto ha generado la muerte de una adolescente de 14 años que había sido reportada como desaparecida luego de salir de su casa rumbo al colegio. La menor, identificada como Maitena Luz Rojas Garófalo, era buscada intensamente por su familia desde la mañana del miércoles, cuando se perdió su rastro tras no ingresar a clases.

El hallazgo de su cuerpo se produjo el jueves 9 de abril en una zona despoblada del municipio de Las Heras, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Según los primeros reportes de las autoridades, la joven fue encontrada en un descampado y no presentaba signos de violencia visibles, lo que ha generado múltiples interrogantes en torno a las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Maitena salió de su vivienda en el municipio de Merlo con la aparente intención de asistir al colegio. Sin embargo, al llegar al lugar decidió no ingresar, tras dar una excusa, y continuó caminando por diferentes sectores de la localidad, según quedó registrado en cámaras de seguridad.

Las grabaciones muestran a la adolescente desplazándose sola por varias calles, vestida con un pantalón de jean azul claro, un buzo color verde oliva, una campera negra y zapatillas. En su espalda llevaba una mochila de color beige. Posteriormente, fue vista en inmediaciones de la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento, donde abordó un tren alrededor de las 9:15 de la mañana con destino a Las Heras.



Horror en Merlo: hallaron muerta a Maitena Luz Rojas Garofalo, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde este miércoles. Las causas de su muerte están siendo investigadas. pic.twitter.com/pX0jrmmyR3 — NEA HOY (@neahoycom) April 9, 2026

La desaparición fue advertida por su familia hacia el mediodía del mismo miércoles, luego de ser informados de que la menor nunca había ingresado a clases. Al regresar a su vivienda, los allegados encontraron una situación que aumentó la preocupación: Maitena había dejado nueve cartas dirigidas a familiares y amigos, además de correos electrónicos programados para enviarse en fechas específicas. También dejó su teléfono celular junto con la clave de acceso.

Mientras avanzaban las horas, familiares, amigos y vecinos iniciaron una búsqueda desesperada en Merlo, acompañada de una convocatoria para marchar y visibilizar el caso. Durante la jornada, se difundieron mensajes pidiendo apoyo ciudadano e incluso se solicitó revisar zonas rurales ante la posibilidad de que la adolescente se encontrara en lugares apartados.

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El desenlace ha causado conmoción en la comunidad y en el entorno cercano de la menor. Personas allegadas aseguraron que no había señales previas que hicieran prever una situación de esta magnitud, lo que ha incrementado el desconcierto y el dolor.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras la familia enfrenta el difícil proceso tras la pérdida de la joven.