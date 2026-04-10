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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Cayó presunto abusador de menor con discapacidad en Girardot: era vecino de la víctima

Cayó presunto abusador de menor con discapacidad en Girardot: era vecino de la víctima

El hombre, vecino de la víctima, habría aprovechado la discapacidad del adolescente para cometer los abusos.

Cayó presunto abusador de menor con discapacidad en Girardot
Habría aprovechado la condición del menor para cometer el abuso.
Foto: Policía
Por: Felipe García
|
Actualizado: 10 de abr, 2026

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