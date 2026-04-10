Cayó presunto abusador de menor con discapacidad en Girardot: era vecino de la víctima

Un caso de agresión sexual contra un menor de edad fue esclarecido en el municipio de Girardot, Cundinamarca, tras la rápida reacción de las autoridades que permitió la captura del presunto responsable.

Según la información oficial, unidades de la Seccional de Protección y Servicios Especializados recibieron la denuncia en la que se alertaba que un adolescente estaba siendo abusado sexualmente por un vecino.

El señalado agresor se acercaba al menor mediante favores y, aprovechando su discapacidad física, lo sometía a las agresiones.

De inmediato, los investigadores de infancia y adolescencia de la Policía de Cundinamarca iniciaron las labores investigativas y, en cuestión de horas, lograron recolectar evidencias contundentes que demostraron la agresión sexual en contra del joven.



La persona capturada fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías legalizó la captura por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, concurso heterogéneo y sucesivo agravado, y contagio de enfermedad de transmisión sexual, igualmente le impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario El Diamante.