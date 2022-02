Encuentro con satanás: polémico tour invita a turistas a pedir favores malignos en Bolivia

El terror y la polémica se han tomado Bolivia tras conocerse un macabro recorrido en el llamado ‘Museo del diablo’ donde se le pide favores malignos. Cientos de personas llegan a la remota zona para realizar el controversial recorrido guiado por unos jóvenes que dicen no temerle al mismísimo satanás.

“No hay que tenerle miedo porque tampoco es algo raro, aparte no hay que tratarlo de esto o eso, ya que él no es un eso o esto, sino es un él”, indica uno de los jóvenes que guía este particular museo.

El recorrido comprende las profundidades de una mina abandonada y la llamada casa del diablo o tío convertidas en museos. Algunos de los que realizan el tour aseguran que sus antepasados recibieron favores del Maligno.

“Esto inicia con la creencia de la familia, estamos poniendo estas imágenes acá porque al vuelo le hizo un favor”, indica uno de los guías.

La polémica radica en que los guías ofrecen la posibilidad de adorar al diablo y hacer un ritual para pedirle favores. Aunque el precio pueda ser muy alto. Con cigarrillos y coca alrededor de las imágenes muchos llegan con sus peticiones.

“Si quieres un carro, el ‘tío’ te va a dar el carro, pero si no le devuelves el favor el ‘tío’ te puede llegar a quitar hasta la vida”, indica uno de los jóvenes al mando de la guía turística de este sitio.