Es bueno y sano retirarse a tiempo, dejar el poder: consejo de Vicente Fox a Uribe

Tras su renuncia al Senado, el expresidente Álvaro Uribe podría abandonar la vida política activa; por eso, el expresidente mexicano Vicente Fox aconsejó al parlamentario del Centro Democrático “no seguir con la añoranza del poder” y asumir su rol como exmandatario.

Fox cree que la “democracia es alternancia. Cada persona debe de tener la suficiente humildad para pensar que otros vendrán a hacer mejor las cosas que uno, por tanto, es bueno, es muy sano, retirarse a tiempo, dejar el poder, no seguir con la añoranza del poder”.

En ese sentido, el expresidente mexicano expresó que se debe “confiar que vendrán renovaciones y que las cosas avanzarán. Así pienso, estoy encantado de dejar el poder a los 6 años, me parece más que suficiente. Lo que no pude hacer ya no se puede hacer con más tiempo”.

Aconsejó también tener en cuenta que “hay que hacer lo que se puede” durante el mandato, pues “el desarrollo se da en una generación, 25 años y por tanto se requieren varios gobiernos acumulando cosas buenas, varios gobiernos sosteniendo políticas públicas (…) que prevalezca la sensatez, que dejemos los colores ideológicos. Trabajemos para servir, trabajemos para hacer por los demás. Tengo una máxima: hay que ir siempre vanguardia exitosa, protegerla, impulsarla, promoverla, pero siempre que esté atada con la retaguardia”.