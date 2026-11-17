La falla de un equipo de fibra óptica provocó la saturación de las comunicaciones entre estaciones de control aéreo y obligó a suspender los vuelos en Estados Unidos. Aunque las operaciones comenzaron a normalizarse después de las cancelaciones registradas durante el fin de semana, el episodio puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de modernizar la infraestructura aeronáutica del país.

Robert Joslin, experto en aeronáutica, explicó que el problema habría comenzado con un router que envió mensajes repetidos y bloqueó el intercambio de información entre los centros encargados de seguir las aeronaves durante sus recorridos.

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“Todo indica que falló un equipo de fibra óptica, un router, y envió demasiados mensajes repetidos. Esto saturó las líneas de comunicación y bloqueó el envío de datos importantes”, señaló.

¿Por qué se suspendieron los vuelos en Estados Unidos?

El especialista explicó que el sistema de control aéreo cuenta con mecanismos de respaldo que permiten mantener la seguridad cuando se presentan fallas en las comunicaciones. Entre ellos están los radares tradicionales, los reportes de posición mediante GPS y otras frecuencias de radio.

Estos recursos permitieron que los aviones que ya estaban en el aire aterrizaran sin inconvenientes. Sin embargo, su utilización obliga a reducir la cantidad de vuelos y aumentar la distancia entre aeronaves.

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“Sí existen sistemas de respaldo para mantener la seguridad”, indicó Joslin, quien agregó que los aviones comerciales también cuentan con dispositivos obligatorios para alertar y evitar colisiones en el aire.

El experto aclaró que una falla local normalmente genera retrasos o cancelaciones en una zona específica, pero un problema regional o nacional puede llevar a una suspensión generalizada de las operaciones.

Vuelos en Estados Unidos. Foto: EFE.

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¿Puede repetirse la falla del sistema de aviación?

Joslin advirtió que ninguna tecnología está completamente libre de fallas, incluso cuando pasa por procesos de certificación. Antes de implementar nuevos equipos, estos deben someterse a pruebas individuales en laboratorios, simulaciones con otros dispositivos y ensayos en entornos reales controlados.

“Es imposible prever todos los problemas que podrían ocurrir”, afirmó.

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Sobre el origen de la falla, explicó que la investigación deberá establecer si se trató de un error humano, una dificultad técnica, una pieza defectuosa, una instalación incorrecta o factores climáticos. Hasta el momento, indicó, no hay evidencia de una intención maliciosa.

¿Por qué Estados Unidos necesita modernizar su infraestructura aérea?

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El especialista explicó que la integración de información mediante fibra óptica permite reunir datos sobre el clima, el tráfico aéreo, la capacidad de los aeropuertos y el estado de los equipos de navegación.

Esto facilita la planificación de vuelos, reduce retrasos y permite establecer rutas más eficientes.

“Con toda esa información integrada se puede planificar y gestionar los vuelos de forma mucho más eficiente y anticipada”, sostuvo.

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Joslin también mencionó la propuesta legislativa Modern Skies Act, que busca impulsar la financiación de mejoras en la infraestructura aeronáutica estadounidense.