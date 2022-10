Escuelas en Caracas abren los fines de semana para que niños puedan comer

BLU Radio estuvo en las Minas de Baruta, una barriada popular ubicada en el oriente de la ciudad, a la que acuden decenas de menores de edad con el único objeto de almorzar.



La escuela tiene 650 alumnos, entre 6 y 13 años, y de ese número al menos 160 presentaron problemas de desnutrición, es decir casi más de 20%.



“Es alarmante lo que está pasando porque se está disminuyendo la cantidad de comida. Tienen una dieta muy monótona y no están consumiendo la dieta necesaria”, dijo una de las asistentes sociales.



“Tengo que darles comida a las 10:00 de la mañana y si quedan con hambre me toca darles de mi comida. En la tarde no se sabe si pueden comer”, expresó, por su parte, una de las afectadas.



Escuche aquí la crónica:

