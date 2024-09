España no asistirá a la investidura de Sheinbaum por el veto de México a Felipe VI

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez , consideró "inexplicable e inaceptable" que el rey Felipe VI haya quedado excluido del traspaso presidencial en México por decisión de la propia mandataria electa Claudia Sheinbaum, por lo que no habrá representación de Madrid en la ceremonia.

"Nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado", dijo Sánchez en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

El jefe del gobierno español se sumó así al pronunciamiento del martes de su ministerio de Asuntos Exteriores en el sentido de que no habrá una delegación de Madrid en el acto en Ciudad de México, el 1 de octubre.

"Por eso hemos manifestado al gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del gobierno de España en señal de protesta", añadió Sánchez.

La propia Sheinbaum emitió este miércoles un comunicado explicando los motivos por los que decidió invitar solamente a Sánchez y no al monarca, que es quien suele representar a España en las investiduras latinoamericanas antes incluso de ser rey.

La presidenta electa cita "antecedentes" como una carta que el mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, cursó en 2019 al rey invitándole, a él y al papa, a reconocer "los agravios causados" por la Conquista de México (1521-1821).

"Lamentablemente, dicha misiva quedó sin respuesta", añadió la presidenta electa, reprochando además que fuera filtrada a los medios.

La que será primera presidenta de la historia de México aclaró que ya abordó el tema con Sánchez. "Hace un par de días me llamó y conversamos sobre el particular", añadió sin dar detalles.

Sheinbaum acusa a la Corona española de agraviar al pueblo de México

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, acusó este miércoles de "agravio" al pueblo mexicano que la Corona española niegue el perdón por los abusos de la conquista, tras su decisión de excluir al rey Felipe VI de su ceremonia de investidura, el próximo 1 de octubre.

La próxima presidenta mexicana avisó además de que su Gobierno continuará con la petición de la disculpa de España, iniciada por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, en 2019.

"Cuando se niega la Corona española no solamente al perdón, que engrandece a los pueblos no los avergüenza (...) y además no hay una respuesta oficial al presidente de la república(...), al representante del pueblo de México, del estado mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente al hombre, sino al pueblo de México", señaló Sheinbaum durante la inauguración del Museo Vivo del Muralismo, en la capital mexicana.

"Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón", agregó la futura presidenta.

El gobernante español reconoció que tiene contacto con la próxima mandataria mexicana, pero también declinó abundar sobre el tema. Las conversaciones "permanecen en el ámbito de la discreción", dijo.

López Obrador, presidente desde 2018, decretó en dos ocasiones una "pausa" en las relaciones bilaterales con España, una por el asunto de la carta y otra por considerar abusivas las prácticas de las empresas energéticas españolas en México.

Las autoridades mexicanas publicaron hace una semana el listado de personalidades que asistirán a la juramentación de Sheinbaum.

El monarca español no aparece en la lista, que sí incluye a importantes líderes de la izquierda latinoamericana, como el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y otras figuras como Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos.

"El jefe del Estado, el rey de España, va siempre a todas las tomas de posesión y por tanto no podemos aceptar el que en este caso se le excluya", dijo este miércoles la ministra de Defensa española, Margarita Robles, en declaraciones a la prensa en el Congreso de los Diputados.

"Y por tanto", continuó Robles, "si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano".

- Representante habitual en las investiduras -

Como heredero al trono y luego rey, Felipe VI ha participado en unas 80 ceremonias de investidura en América Latina, según el diario español El País, que fue quien primero informó del asunto.

En 2022, en la investidura del izquierdista Gabriel Boric en Chile, éste criticó que la ceremonia sufriera un retraso porque Felipe VI llegó tarde, algo que la Casa Real atribuyó a un problema de planificación que no fue responsabilidad del monarca. El Gobierno chileno se retractó luego.

Ese mismo año, en la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia, se le reprochó al monarca no haberse levantado al paso de la espada del libertador Simón Bolívar, como hicieron otros invitados.

Recordando este episodio, la diputada de extrema izquierda española Ione Belarra, del partido Podemos, defendió la decisión de México de no invitarle. "El rey avergonzó a España en la toma de posesión de Gustavo Petro y ahora no le invitan a México", escribió en la red social X, asegurando que "el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto".

El diputado independentista catalán Gabriel Rufián, también celebró la exclusión con un "Viva México, cabrones", en declaraciones a la prensa en el Congreso.

España es el segundo país con mayores inversiones en México, por detrás solo de Estados Unidos, y miles de empresas españolas operan en territorio mexicano, entre ellas el BBVA y Santander, los principales bancos del mercado mexicano.

