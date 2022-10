Estaba muy asustada, solo preguntaba por sus hijas: familiar de peruana rescatada

Esta semana fue noticia Perú por las inundaciones, sin duda la imagen de esta tragedia ha sido la de una mujer saliendo entre escombros y lodo.



Se trata de Evangeline Chamorro, quien fue arrastrada por un alud de tierra mientras se encontraba junto a su esposo ateniendo a los animales de su casa.



“Mis papás estaban atendiendo a los animales, escucharon un ruido, no se imaginaron que fuera una avalancha(…) no alcanzaron a refugiarse” indicó Fredy.



En cuanto al estado de salud de Evangeline, su hijastro aseguró que ya se encuentra fuera de peligro pero sigue bajo observación; “se encuentra en recuperación, esta golpeada por eso aún no le han dado de alta (…) trago mucho barro y tierra, están esperando a ver cómo reacciona su organismo”.



