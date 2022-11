Estados Unidos sanciona a cuatro navieras por transportar crudo de Venezuela

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatros compañías marítimas que transportaron petróleo venezolano entre febrero y abril de este año y designó a sus cuatro buques “como propiedad bloqueada”.

“Estados Unidos reitera que la explotación de los activos petroleros de Venezuela en beneficio del régimen ilegítimo del presidente Nicolás Maduro es inaceptable, y aquellos que facilitan dicha actividad corren el riesgo de perder el acceso al sistema financiero estadounidense”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Las navieras sancionadas son Afranav Maritime Ltd, con sede en las Islas Marshall y propietaria del barco Athens Voyager; Seacomber Ltd, con sede en Grecia y propietaria registrada del buque Chios I; Adamant Maritime Ltd, con sede en las Islas Marshall y propietaria de la embarcación Seahero; y Sanibel Shiptrade Ltd, también con sede en las Marshall y que aparece como dueña del barco Voyager I.

El secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, aseguró que el Gobierno venezolano “ha contado con la ayuda de las compañías marítimas y sus buques para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela para el beneficio del régimen".

"Estados Unidos continuará atacando a quienes apoyan este régimen corrupto y contribuyen al sufrimiento del pueblo venezolano", añade la nota de prensa.

Las embarcaciones y sus operaciones

Según la información proporcionada por el Departamento del Tesoro, el Athens Voyager es un petrolero de bandera panameña de crudo que ha “continuado levantando cargas” de petróleo desde los puertos venezolanos hasta mediados de febrero de 2020.

El Chios I es un petrolero con bandera maltesa que habría transportado el crudo venezolano hasta mediados o finales de febrero de 2020.

El Seahero, con bandera de Bahamas, lo habría hecho hasta finales de febrero de 2020.

Y el Voyager I, de las Islas Marshall, hasta finales de abril de 2020.