Este es el "fujimorazo" judicial en Venezuela: Henrique Capriles

Durante su visita a Colombia el gobernador del estado venezolano Miranda, Henrique Capriles, aseguró que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de su país dio un golpe de estado al anunciar que asumiría las funciones de la Asamblea Nacional.



“Esa Asamblea Nacional fue elegida por más de 14 millones de venezolanos a quienes representamos las fuerzas del cambio, tuvo una votación superior a la que yo obtuve en 2013 ante Nicolás Maduro”, señaló el líder opositor.



Capriles criticó la actitud del TSJ de quien señaló cuenta con magistrados que fueron nombrados de manera irregular por el Gobierno para poder lograr la aprobación de varias reformas económicas relacionadas con el petróleo.



“Gran parte de los magistrados de ese tribunal fueron designados por fast track, no cumplen los requisitos legales y tenemos unos magistrados que están al margen de la ley”, dijo Capriles.



“El gobierno está buscando dentro de la crisis económica más grave de nuestra historia, financiamiento, cómo seguir endeudando al país y cómo hacen alguna alianza en el tema petrolero, asociaciones de empresas de afuera con gobiernos de otros países y todo eso debe pasar por la aprobación del parlamento”, señaló el opositor, haciendo referencia a la ‘jugada política’ de Maduro para poder seguir con sus planes de Gobierno.



Ernesto Samper le dio aire a Maduro y no ayudó al diálogo: Capriles



El opositor señaló que las palabras del expresidente colombiano Ernesto Samper no funcionaron a solucionar la crisis que vive su país, además, señaló que lo que hizo el exsecretario de la Unasur fue impulsar las medidas del presidente venezolano Nicolás Maduro.



Frente a la actitud de Colombia en la Organización de Estados Americanos, Capriles señaló que lo hecho por la delegación nacional fue lo correcto y aplaudió que se promoviera el diálogo y la realización de una nueva jornada electoral.



