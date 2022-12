Estoy acostumbrado a las amenazas: alcalde al que Maduro pidió detener

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la justicia “actuar” contra el alcalde opositor Carlos Ocariz, a quien responsabilizó de un "ataque" a la planta de Venezolana de Televisión.



En entrevista con BLU Radio, Ocariz manifestó que ya está acostumbrado a las amenazas del Gobierno y que, por ahora, continuará cumpliendo con sus funciones.



Agregó que en las instalaciones no pasó nada y que desde el momento en que los hechos sucedieron él salió a condenar los desmanes. “Estoy en contra de cualquier acción violenta y eso lo he manifestado”, expresó.



Carlos Ocariz, alcalde del municipio de Sucre, fue responsabilizado por Maduro por el ataque que habría ocurrido al mismo tiempo que se incendió una unidad de la empresa pública de correos.



"He ordenado capturar a todos los terroristas (...), y responsabilizo al alcalde Ocariz, y pido a la justicia actuar con el alcalde Ocariz inmediatamente, responsable del ataque a VTV", dijo el presidente en un acto de campaña por la elección a la Asamblea Constituyente.



