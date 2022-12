Estoy segura que él no la violó: hermana de actriz de ‘Patito Feo’

Carla Lescano, media hermana de la actriz Thelma Fardín, aseguró en una entrevista radial que no cree en la veracidad de las denuncias de su familiar en contra del actor Juan Darthes sobre una supuesta violencia sexual.

“No creo que Juan Darthés haya violado a Thelma”, indicó Carla Lescano en entrevista con Radio del Centro, emisora de Córdoba, Argentina.

Al mismo tiempo, desmintió las denuncias de su hermana, pueso aseguró que ella sí fue objeto de una agresión sexual.

“A mí me pasó de verdad y yo pasé por 800 pericias médicas. Ahora parece que la moda es decir 'me violaron hace 10 años'... Para mí fue una disyuntiva y estuve muchas noches sin dormir pensando si salgo a decir que esta chica está mintiendo y ayudo a Darthés”, agregó.

“Ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta”, añadió la media hermana de la denunciante.

Según Carla Lescano, el silencio de la actriz en su momento probaría la falsedad de sus denuncias.

“Está claro que no es una verdad, que es una mentira. No sé si hubo alguna situación porque me dejó sin argumentos Darthés cuando dijo que ella lo quiso avanzar, pero estoy segura que él no la violó", añadió.

La abogada de la actriz Thelma Fardín se pronunció tras las declaraciones de la hermana de la denunciante y dijo sentir tristeza por la indiferencia de Carla Lescano.

“Es muy doloroso que la hermana no la apoye. Eso no es prueba en un proceso, las creencias que ella pueda tener. Hay pruebas y testigos (…) La hermana tiene un dolor muy grande porque el papá de Thelma la violó. Sabíamos que esto podía pasar”, declaró la abogada Sabrina Cartabia a través de un mensaje enviado a la periodista Karolina Lavicovi.