Exadministrador del Canal de Panamá a Trump: "Comentarios inaceptables y sin fundamento"

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, con Camila Zuluaga, Jorge Quijano, ex administrador del Canal de Panamá , se pronunció sobre las controvertidas declaraciones de Donald Trump en relación con la soberanía panameña sobre esta vital vía interoceánica.

Quijano subrayó que los comentarios del presidente electo de EE. UU. son "nefastos" e "inaceptables", añadiendo que la mayoría de las afirmaciones de Trump son errores gravísimos. Según explicó, los tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, garantizaron la transferencia total del canal a Panamá en 1999, estipulando que solo la República de Panamá puede administrar y defender el canal y sus instalaciones militares.

Quijano también se refirió a la acusación de Trump de que el canal cobra tarifas diferenciadas a embarcaciones estadounidenses. “Eso es totalmente falso”, aseguró. Además, destacó que las tarifas actuales reflejan el valor que representa para las empresas el ahorro de tiempo y costos al utilizar la vía panameña.

El exadministrador sugirió que los comentarios de Trump podrían formar parte de una estrategia para presionar a Panamá. “Trump es un personaje mediático que se nutre de los aplausos de su audiencia. Podría estar buscando negociar algo, como temas migratorios o restricciones comerciales con China”, señaló.

Sin embargo, Quijano no descartó la peligrosidad de estas declaraciones, calificándolas como una amenaza que, aunque extrema, no debería ser ignorada. “No creo que el pueblo americano, el Congreso o el Senado estarían de acuerdo con una intervención como la de 1989. Pero viniendo de Trump, no se puede descartar por completo”, añadió.

Mitos sobre el control chino del canal

Otro de los puntos aclarados fue la supuesta influencia china en la administración del canal. “El canal es administrado cien por ciento por panameños. Durante mis siete años como administrador, nunca recibí instrucciones de ningún país extranjero”, enfatizó Quijano. También explicó que la presencia de empresas chinas en algunos puertos no significa control ni influencia en la vía.

Quijano concluyó destacando la capacidad de Panamá para administrar y ampliar la vía con fondos propios, señalando que el canal ampliado representa el 55% de los ingresos totales. “Esto demuestra que los panameños somos capaces de llevar adelante una administración adecuada”, afirmó.