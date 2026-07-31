Exboxeador golpeó a dos hombres en plena calle: uno de ellos falleció al instante

Las discusiones en la calle, especialmente con personas desconocidas, pueden escalar en cuestión de segundos y terminar en tragedia. Un intercambio de palabras, un malentendido o una reacción impulsiva pueden convertirse en hechos irreversibles, dejando consecuencias fatales para quienes participan.

Este tipo de situaciones, que parecen menores al inicio, pueden ir escalando hasta convertirse en actos violentos. Por ello, es importante manejar los conflictos con calma y evitar confrontaciones físicas.

Un solo golpe terminó en muerte

Un hecho trágico ocurrió en una calle de Pucallpa, en la región de Ucayali, Perú, donde un hombre perdió la vida tras recibir un golpe en medio de una discusión.



Según la información difundida por medios locales, la víctima fue identificada como Jhon Rivera Lluiya, de 35 años, quien murió luego de recibir un fuerte puñetazo en la mandíbula. El impacto fue tan contundente y preciso que lo hizo caer inconsciente al suelo, falleciendo de manera inmediata.

Según versiones preliminares, en medio del altercado también intervino el padre de la víctima, quien intentó defenderlo, pero también terminó siendo golpeado en el rostro. En la imágenes se observa que cae al suelo luego del golpe, justo al frente del cuerpo de su hijo.

El presunto agresor fue identificado como Gabriel Salazar Guzmán, un exboxeador de nacionalidad venezolana. El hombre fue detenido horas después por la Policía Nacional.

Publicidad

De acuerdo con las autoridades, el detenido asegura que actuó en legítima defensa. Sin embargo, el caso ya está en manos de la Fiscalía del país, que adelanta las investigaciones por posibles delitos contra la vida.

Lo mató de un solo derechazo ☠️☠️.



En una calle de Pucallpa (Ucayali, Perú), el joven peruano Jhon Rivera Lluiya (35) murió tras recibir un fuerte puñete en la mandíbula.



El golpe lo hizo caer inconsciente al suelo y falleció de forma inmediata, mientras su padre intentó… pic.twitter.com/0v10mSxxSz — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 31, 2026

Recomendaciones para evitar confrontaciones en vía pública

De acuerdo con las autoridades, ante una discusión en vía pública con personas desconocidas, lo mejor es seguir las siguientes recomendaciones:

