Exigimos más de López Obrador, que defina si está o no con el dictador: Tintori

Desde la captura y posterior condena en el año 2015 del opositor venezolano Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori ha alzado su voz hasta convertirse en una importante figura de la oposición contra Nicolás Maduro.

A pocas horas de la investidura de Nicolás Maduro para su segundo mandato como presidente de Venezuela, Tintori analizó la crítica situación en su país y dijo que “el presidente que se ponga del lado de Maduro es un dictador y un violador de los Derechos Humanos”.

Criticó que el Gobierno de México, en cabeza de Manuel López Obrador, no condene la dictadura de Nicolás Maduro. “En este momento exigimos más de López Obrador, exigimos de él y de su Gobierno, que no sólo dé una declaración, Venezuela ya no está para eso (…) este es un momento histórico y tienen que definir si están con el dictador o si quieren democracia para Venezuela y para la región”.

Tintori considera también que “hoy en día, el presidente que se ponga del lado de Maduro es un dictador y un violador de los derechos humanos” y se refirió a la visita la oposición en la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, en que espera que se demuestre la responsabilidad de las Naciones Unidas con su país.

“A Bachelet le decimos que venga, pero que vaya a los barrios y vea que no hay gas, que no hay comida, que no hay agua, que vea cómo viven los venezolanos. Que Bachelet vaya a la cárcel, que vea como están torturados los militares, que vaya al Helicoide, a Ramo Verde, que vea cómo vivimos”.

Añadió también que este jueves, cuando se cumpla la investidura de Maduro en Caracas, no será el inicio de un nuevo Gobierno porque en Venezuela “no hay presidente. Bachelet tiene que ver la realidad del venezolano, tiene que venir lo más rápido posible, mientras más tiempo pasa hay más muertes”

“Nosotros esperamos que las Naciones Unidas proponga una solución pacífica para el cambio en Venezuela, eso es que Maduro tiene que aceptar que su tiempo terminó y que ha destruido al país”, agregó.

En la entrevista con Mesa BLU, Lilian Tintori también habló de los difíciles años que ha pasado con su esposo, Leopoldo López, desde que fue apresado y reiteró que la medida es exagerada.

