Expresidente de Perú Alan García pide asilo en embajada de Uruguay

informó este domingo la cancillería peruana.indicó la cancillería en un comunicado.La nota señala que García "ha solicitado asilo a ese país,

conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay".

Informo a los ciudadanos del Perú, sobre la solicitud de asilo de Alan García Pérez a la República Oriental del Uruguay. https://t.co/YHkEeJBYtJ — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 18, 2018

"Dicha solicitud, como indica la convención arriba citada, deberá ser evaluada por el Gobierno de ese país,concluye el texto oficial.El presidente peruano, Martín Vizcarra, confirmó la solicitud de asilo del exmandatario, q



En Montevideo, la presidencia uruguaya emitió un comunicado en el que señala que el embajador Carlos Barros informó de la solicitud de asilo al presidente Tabaré Vázquez.



"García se encuentra en la sede de la embajada de Uruguay en Perú. El expresidente peruano iniciará el trámite siguiendo los pasos dispuestos en la normativa internacional", confirmó el gobierno uruguayo.



El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, declaró al diario El Comercio que "no hay plazo para darle una respuesta" a la solicitud del expresidente.



A la residencia del embajador llegaron algunos manifestantes para solicitar que ese país no le otorgue asilo.



"Alan delincuente el pueblo te repudia", coreaba la gente.



Vizcarra había negado este domingo que existiera una persecución política contra García.



No existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 18, 2018

"Cuando fueron intervenidos el expresidente Ollanta Humala y Keiko Fujimori también dijeron lo mismo. Ahora lo dice Alan García", comentó Vizcarra horas ante de confirmar el pedido de asilo.



El congresista del Partido Aprista Peruano Mauricio Mulder, aseguró a la radio RPP que fue la propia organización quien le recomendó solicitar asilo a García "debido a que iba ser detenido después del pedido de impedimento de salida del país".



García, quien gobernó de 1985 a 1990 y luego de 2006 a 2011, denunció esta semana que el sistema judicial está "descabezado" por una supuesta intervención gubernamental.



El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, rechazó el viernes las alegaciones de que existe una campaña de persecución política.



"El pedido de asilo tomó por sorpresa al gobierno peruano", dijo a la AFP un importante funcionario gubernamental que habló a condición de no ser citado.



Las autoridades uruguayas deberán evaluar si el caso del expresidente García encuadra dentro de lo que prevé la Convención Interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo.



"Si Uruguay considera que existen más elementos políticos que jurídicos, le concederá el asilo", dijo la fuente consultada en Lima, quien añadió que Montevideo "puede solucionar el caso en 30 minutos o en cinco años porque la convención de asilo no especifica plazo".



Esta es la segunda vez que García solicita asilo. En 1992 solicitó asilo político en la embajada de Colombia.



La justicia prohibió el sábado a García salir de Perú durante 18 meses, después de que la Fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011).



Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht, que admitió que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.



Por el caso Odebrecht también están bajo la lupa de la Fiscalía los exmandatarios Alejandro Toledo, quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala, quien estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; y Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.

El exmandatario justificó su pedido de asilo político en la residencia del embajador uruguayo en Lima por el "clima de persecución política" que vive su país impulsado por el afán de Martín Vizcarra para "copar las instituciones".



Así lo explicó el propio García en una carta dirigida al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que fue difundida por las redes sociales del Partido Aprista de Peruano, en la que narró su visión sobre lo que sucede en Perú y rechazó las acusaciones de corrupción en su contra vinculados a la empresa brasileña Odebrecht.



"Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución (...) En mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigatorios, extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones", denunció García.



Presidente peruano se comunicó con su par uruguayo



El presidente peruano Martín Vizcarra habló este domingo por teléfono con su par uruguayo Tabaré Vázquez sobre el pedido de asilo del exmandatario Alan García en la embajada de Uruguay en Lima, informó el vicecanciller, Hugo de Zela.



"El presidente Martín Vizcarra llamó al presidente Vázquez hacia las 5:00 de la tarde de Lima. En esta conversación Vizcarra le dijo a su colega que en Perú no hay persecución política", declaró De Zela a la AFP.



De Zela dijo que la conversación entre Vizcarra y Vázquez fue "cordial", y que el mandatario peruano se comprometió a enviarle a su par uruguayo "información sobre el proceso" judicial que enfrenta García en Perú, y no un "alegato" en contra del pedido de asilo.



Además, el vicecanciller negó que Montevideo ya le hubiese concedido asilo a García, como publicaron algunos medios.



"No es así. Uruguay lo que nos ha dicho es que ya recibió la solicitud de asilo”, expresó De Zela, quien está al frente de la cancillería peruana temporalmente debido a que el canciller, Néstor Popolizio, acudió a la cumbre de APEC en Papúa Nueva Guinea.

