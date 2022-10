Expresidente Humala niega haber recibido sobornos de Odebrecht

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, rechazó haber recibido sobornos a cambio de conceder obras públicas a la brasileña Odebrecht, firma que ha reconocido pago de millonarios sobornos a cambio de obras durante tres gobiernos, entre ellos el suyo.



"No tenemos esas prácticas", dijo el viernes el expresidente a la prensa, tras acudir en calidad de testigo a una audiencia programada por la Fiscalía, que indaga presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción de un gasoducto a la firma brasileña, durante la gestión de Humala.



Este caso marcha en paralelo a las investigaciones por el pago de sobornos de firmas brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de Perú, a cambio de obras públicas, en el denominado caso "Lava Jato" que inició en Brasil y contamina a toda Latinoamérica.



En 2008, durante la gestión del expresidente Alan García, se puso en concesión la construcción de un gasoducto en el sur del país, por un monto inicial de 1.300 millones de dólares. Aunque en 2014, durante el gobierno de Humala, se entregó la obra al consorcio integrado por Odebrecht, la española Enagas y la local Graña y Montero. El costo se elevó a 7.000 millones de dólares.



Humala recordó que "según las pericias del Ministerio Público, no hay ningún perjuicio económico al Estado, porque el Estado no le ha dado ni un sol al consorcio", pues se trata de una inversión privada.



El 23 de enero, el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski retiró la concesión del gasoducto al consorcio de Odebrecht, por incapacidad financiera. La obra, con 30% de avance, volverá a ser concesionada.



En Perú, Odebrecht ha admitido el pago de 29 millones de dólares para obtener obras entre 2005-2014, que comprende las gestiones de Alejandro Toledo, García y Humala. De éstos, sólo Toledo es buscado por la justicia, acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora para hacerse de la construcción de una carretera.



García retornó el jueves desde Madrid, España, declaró como testigo.



Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes cuentan con restricciones para salir del país, están siendo investigados por lavado de activos por financiar presuntamente su campaña electoral con dinero procedente de Venezuela y de Brasil. Según documentos de la Policía Federal de Brasil, Odebrecht entregó 3 millones de dólares para la campaña de Humala.