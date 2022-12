Familiares de piloto que se rebeló contra Maduro exigen entrega de su cuerpo

El cuerpo de Óscar Pérez, el piloto que se rebeló al Gobierno de Nicolás Maduro, aún no ha sido entregado a sus familiares, así como tampoco los cuerpos de las otras seis personas de su grupo, que lo acompañaban y que fueron abatidos por las fuerzas de seguridad venezolanas el pasado lunes.

Lo familiares ya cumplen dos días a las puertas de medicatura forense en Caracas, un lugar fuertemente custodiado por la Guardia Nacional, sin obtener una respuesta oficial. La hija de Alejandro Díaz, uno de los fallecidos, exigió a las autoridades entregar a su padre para poder velarlo y verlo por última vez.

“Si ya ellos cumplieron con lo que querían hacer y nos quitaron a mi papá y ya lo mataron que por favor nos den su cuerpo para aunque sea nosotros verlo por última vez, que no esperen que se descomponga, sino lo vamos a ver más nunca, tengan piedad con nosotros (…) y orgullosa me siento de él por lo que hizo y que muchas personas no fueron capaz de hacer”, dijo.

Una comisión especial del Parlamento llegó hasta la medicatura forense y solo fueron informados que el caso está en tribunales militares y ellos son los que determinaran que pasará con el cuerpo de estas 7 personas.

Asimismo, HRW sostuvo que los familiares de Óscar Pérez tienen derecho a recibir su cuerpo y despedirlo como ellos deseen, esto por una información aún extraoficial de que podría ser incinerado.