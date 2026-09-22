¿Fin de la guerra en Ucrania? Trump afirma que Putin quiere reunirse y negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a reunirse y que quiere poner fin a la guerra en Ucrania. La declaración se produjo durante el encuentro bilateral que Trump sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

"Está dispuesto a reunirse. Está dispuesto. Le gustaría que la guerra terminara. Creo que ambos quieren que la guerra termine", afirmó Trump ante los periodistas al comienzo de la reunión.

La declaración se produce mientras continúan los intentos de diálogo impulsados por la Administración estadounidense. Trump había prometido poner fin a la guerra durante el primer día de su segundo mandato, pero el conflicto continúa pese a los acercamientos entre las partes y a la reunión que el mandatario estadounidense sostuvo con Putin en Alaska en agosto de 2025.

Trump también fue consultado sobre una eventual reunión con Putin durante la cumbre del G20, prevista para diciembre en Miami y a la que Zelenski pretende asistir. El presidente estadounidense dijo que no sabe si Putin acudirá a ese encuentro.



"Bueno, no lo sé. Sé que se reunirá, y ya tuvimos una reunión en Alaska. Creo que aceptaría otra. No sé nada sobre Miami", respondió.

Zelenski pide ayuda a Trump para poner fin a la guerra

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Zelenski le pide a Trump ayuda apra terminar la guerra AFP

Durante la reunión en Nueva York, Volodímir Zelenski pidió el apoyo de Trump para terminar la guerra con Rusia y planteó que el conflicto pueda finalizar antes del invierno.

"Espero que pongamos fin a esta guerra y el presidente Trump nos ayude a terminar esta guerra. Creo que necesitamos hacerlo, si es posible, antes del invierno", afirmó Zelenski antes de que los periodistas abandonaran la sala.

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El mandatario ucraniano también agradeció a Trump por su apoyo y por la ratificación, la semana anterior, de una ley aprobada por el Congreso estadounidense que permite imponer sanciones a países que compren gas y petróleo ruso.

Trump, por su parte, había señalado previamente desde la Asamblea General de la ONU que la guerra entre Rusia y Ucrania terminará antes de lo que muchas personas creen. Durante el encuentro con Zelenski, asintió cuando el presidente ucraniano habló de la necesidad de poner fin al conflicto antes del invierno.

Los periodistas también preguntaron a Trump por la posibilidad de que Estados Unidos permita a Ucrania fabricar sus propios misiles interceptores para los sistemas de defensa antiaérea Patriot. El presidente estadounidense respondió que es "posible" y señaló que el asunto sería tratado posteriormente con los equipos de ambos gobiernos.

Trump había prometido en julio a Zelenski, durante una cumbre de la OTAN en Ankara, otorgar los permisos necesarios para que Ucrania pudiera fabricar estos misiles, aunque posteriormente hizo declaraciones que parecían mostrar un cambio frente a esa posibilidad.

El mandatario estadounidense también fue consultado sobre una eventual reunión a tres bandas con Zelenski y Putin durante el G20. Trump reiteró que Putin está dispuesto a reunirse con él, como ocurrió en Alaska, y volvió a señalar que ambos líderes quieren terminar la guerra.

Sobre la ley aprobada recientemente por el Congreso estadounidense, Trump dijo que es "muy severa" y que le otorga amplias facultades para imponer medidas contra países que financien el esfuerzo bélico ruso mediante la compra de petróleo.

Finalmente, fue preguntado por si abordaría este asunto durante su próxima reunión con el presidente de China, Xi Jinping, pero no ofreció una respuesta concreta y pasó a referirse a la relación que mantiene con el mandatario chino. China es señalado en la información proporcionada como el principal comprador de petróleo ruso.