Fiscal de Corte Penal exige al régimen de Maduro liberar a niños y jóvenes detenidos

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reprendió este lunes 2 de diciembre a Venezuela por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” que protejan los derechos de los civiles y advirtió de que las investigaciones de la Fiscalía “siguen en curso y están activas”.

En su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, Khan insistió a Venezuela en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños.

En particular, se refirió a lo ocurrido después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando fueron detenidas alrededor de 2.000 personas por razones políticas, incluidos cerca de 200 niños, niñas y adolescentes.

"Después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente", reclamó el fiscal.

Khan, además, advirtió al Gobierno de Nicolás Maduro que “la complementariedad se está quedando sin camino” y que su oficina está trabajando y tomando “decisiones” para que las víctimas en Venezuela obtengan justicia.

“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”.

Publicidad

Recordar que la CPI desestimó en marzo el recurso de Venezuela contra la reanudación de la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, quien había recurrido al “principio de complementariedad”, que debe evitar que se solapen investigaciones, para pedir el cierre del caso abierto en la oficina del fiscal.