Fue una bravuconada para mantenerse en el poder: exministro boliviano sobre supuesto golpe de Estado

En medio de la tensión política que vive Bolivia, surgieron especulaciones sobre si lo ocurrido la semana pasada fue un montaje o un intento de golpe de Estado. Para aclarar la situación, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el exministro de Seguridad de Bolivia, entre 2015 y 2018, Remy Ferreira. De acuerdo con él, todo se trató más de “una bravuconada para mantenerse el poder”.

Ferreira explicó que lo sucedido “no fue ni un montaje ni un autogolpe”. Según dijo, fue una “insurrección militar como resultado de la destitución del comandante del Ejército”. Lo ocurrido se complicó aún más debido a la división dentro del Gobierno, con las declaraciones de Evo Morales y Luis Arce.

En cuanto al papel de las fuerzas armadas en esta división, Ferreira señaló que su intervención fue una señal de debilidad por parte del Gobierno debido a la falta de gobernabilidad legislativa y, la división interna. Sin embargo, también destacó que las declaraciones del exgeneral José Zuñiga, quien fue detenido, no son creíbles debido a sus contradicciones y falta de coherencia.

“Lo cierto es que no hubo un intento de golpe y tampoco fue un montaje. No fue un autogolpe, fue una insurrección militar a raíz de la destitución del comandante del Ejército. Lo que pasa es que, en contexto, dos días antes el general Zuñiga había declarado públicamente en un medio de prensa sobre política, que está prohibido de hacerlo, que el expresidente Evo Morales no podía ser candidato y que las fuerzas armadas no permitirían que sea candidato y que defenderían la Constitución y, eso viola flagrantemente el artículo 121 en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el 245 de la Constitución y es de baja inmediata”, señaló.

Por eso, aseguró que el comandante en cuestión tenía que ser destituido, aunque fuera de absoluta confianza. En ese sentido, mencionó que, ante esa destitución, el exmilitar 24 horas después “se amotinó arrastrando algunas tropas a su favor”.

“Pero no fue un golpe de Estado. Todas las características indican que fue una rebelión para evitar su cambio, para evitar su remoción y para ello utilizó el poder que tenía circunstancialmente. Eso fue lo que ocurrió. Es muy difícil sostener que hay un golpe apoyado por Estados Unidos, por la Unión Europea, como algunos sostienen a nivel del Gobierno. Eso no es evidente, pero tampoco es evidente que es un montaje, porque en cualquier resultado y en cualquier escenario, el presidente y el Gobierno han salido debilitados. No tenía sentido hacer un golpe y la tesis que maneja el expresidente de Morales, yo creo que lamentablemente, es información que le han dado sectores interesados en las Fuerzas Armadas, porque ellos son en realidad los que están jugando en este tema de fondo”, añadió Ferreira.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: