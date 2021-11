Fue una victoria de la vergüenza de la dictadura comunista: periodista sobre represión en Cuba

Iliana Hernández, periodista del medio CiberCuba y activista de Derechos Humanos, habló sobre la represión en la isla en el marco de una protesta opositora que fue convocada para demandar cambios y más libertad.

" Este lunes el país estuvo prácticamente militarizado , todo lo que había en la calle era policías y patrullas de verde, camiones. Había personas vestidas de civil que pertenecen al departamento de la seguridad del Estado. Los jóvenes, que salieron ayer, mucho salieron con camisetas blancas. Los activistas más visibles fueron reprimidas en sus mismas viviendas, no los dejaron salir, les hicieron actos de repudio", declaró la comunicadora.

"Yo me pude escapar de la vigilancia que tenía, que aún tengo de hecho. Todavía no he podido llegar a mi casa, porque están los represores de la seguridad del Estado de guardia permanente en la esquina de mi casa", añadió.

Hernández calificó la jornada como "una victoria de la vergüenza de la dictadura comunista cubana".

"Fue una victoria de la represión, estuvieron celebrando en la sede donde se reúnen esos gagos y delincuentes que únicamente se dedican a vigilar a otros cubanos", describió.

