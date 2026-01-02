En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Fuerte temblor de magnitud 6,5 sacudió este viernes importante ciudad en México

Fuerte temblor de magnitud 6,5 sacudió este viernes importante ciudad en México

El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

