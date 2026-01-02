Fuerte temblor de magnitud 6,5 sacudió este viernes importante ciudad en México

Un fuerte temblor de magnitud 6,5 sacudió este viernes 2 de enero de 2026 Ciudad de México, reportó el Servicio Sismológico Nacional del país.

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.

El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que tras el primer vuelo de cóndores, no se reportan afectaciones en la capital mexicana. La Secretaría de Obras y Servicios realiza recorridos en infraestructura como puentes; lo mismo que todos los sistemas de la red de movilidad. Además, señaló que cualquier reporte es atendido en el 911.



Además, la Cruz Roja Mexicana desplegó siete ambulancias y tres unidades de primer contacto en motocicleta, las cuales realizan labores de monitoreo y verificación en coordinación con el C5 ante el evento sísmico.

Histórico de sismos mortales en Mexico

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos y los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero al encontrarse a menos de 400 km

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8,1 devastó una amplia zona de Ciudad de México.

Con epicentro en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Michoacán, sacudió también a gran parte del centro y sur del país.

El sismo del 1985 dejó 12.843 muertos, según un recuento de actas de defunción oficiales publicado por el diario Excélsior en 2015.

Se contabilizaron más de 20.000 fallecidos, aseguraron Organizaciones civiles en la época.

Durante años, las cifras oficiales variaron en las estimaciones de muertos.



