Fuerte temblor de 5.2 se sintió en Venezuela este 20 de julio: ¿cuál fue el epicentro?

Un fuerte temblor de magnitud 5.2 sacudió este lunes 20 de julio diversas regiones del norte de Venezuela, generando alarma entre los habitantes tras percibirse durante las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo su epicentro en las cercanías de Scarborough, Trinidad y Tobago. Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) detalló que el evento ocurrió exactamente a las 05:45 de la mañana con una profundidad de 1.7 kilómetros.

Según la entidad, aunque el temblor fue perceptible en el norte del país, los efectos registrados fueron de carácter leve, sin reportes inmediatos de daños estructurales graves.

Foto: FUNVISIS

La situación de alerta se mantuvo durante la jornada, ya que apenas una hora después se registró un segundo evento sísmico de magnitud 4.6, localizado específicamente en el estado de La Guaira. Este nuevo movimiento ha generado especial preocupación en la población, dado el historial reciente de la zona.



Cabe recordar que La Guaira fue el epicentro de dos terremotos de gran magnitud a finales de junio de 2026. Aquellos desastres naturales dejaron un saldo devastador, contabilizando miles de víctimas entre fallecidos y heridos, además de una destrucción significativa en la infraestructura local que, hasta la fecha, mantiene a la región en un proceso de recuperación.

Las autoridades de gestión de riesgos han instado a la ciudadanía a mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad ante la persistente actividad sísmica en el área, mientras los equipos de monitoreo continúan evaluando la estabilidad geológica de la zona costera venezolana.