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Temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 4.6 sacudió a municipio en Santander

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:44 p. m. y tuvo una profundidad de 158 kilómetros, por lo que fue catalogado como un sismo de profundidad intermedia.

Temblor en Colombia hoy
Temblor en Colombia hoy.
Foto: imagen de archivo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de jul, 2026

Un sismo de magnitud 4.6 se registró en la noche de este domingo 19 de julio en el municipio de Los Santos, Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín.

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De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:44 p. m. y tuvo una profundidad de 158 kilómetros, por lo que fue catalogado como un sismo de profundidad intermedia. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados al evento.

Tras el temblor, el Servicio Geológico Colombiano invitó a la ciudadanía que haya percibido el movimiento a diligenciar el formulario 'Sismo Sentido', una herramienta que permite recopilar información sobre cómo fue percibido el evento en las diferentes regiones del país y fortalecer el monitoreo sísmico.

El municipio de Los Santos es reconocido por concentrar una de las mayores actividades sísmicas de Colombia debido a su ubicación sobre el Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona donde se registran con frecuencia movimientos telúricos de distintas magnitudes.

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