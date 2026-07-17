"Sin seguridad no hay nada": gobernador del Huila pide reforzar presencia militar a De La Espriella

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, aseguró en Recap Blu que la reunión sostenida con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, dejó compromisos concretos para el departamento, especialmente en materia de seguridad, considerada por el mandatario regional como el principal problema que enfrenta el territorio.

Villalba explicó que uno de los anuncios más relevantes fue el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA 5), unidad militar que, según recordó, había sido retirada meses después de su creación pese a las solicitudes de las autoridades locales.

"El presidente dijo: 'No, cuenten con ella. A partir del nuevo Gobierno, la FUDRA va a regresar al departamento del Huila para que sirva para contener especialmente estos grupos armados que están en la frontera'", afirmó el gobernador.

El mandatario destacó además la disposición del gobierno entrante para trabajar de manera coordinada con alcaldes y gobernadores. "Un presidente antes de asumir el cargo esté en la región (...) va a gobernar desde las regiones, va a escuchar a los alcaldes y gobernadores y va a articular con ellos acción de gobierno. Eso es muy importante", señaló.



Seguridad, la principal preocupación del Huila

Durante la entrevista, Villalba reiteró que, aunque el departamento mantiene indicadores positivos en varios sectores económicos, la seguridad continúa siendo el principal desafío.

"Aquí el problema es tema de seguridad", sostuvo. Explicó que el Huila comparte fronteras con Cauca, Caquetá, Meta, Putumayo y Tolima, una condición que, según dijo, facilita la presencia y movilidad de grupos armados ilegales.

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Consultado sobre la posibilidad de instalar bases militares en cooperación con Estados Unidos, indicó que ese tema no fue abordado durante la reunión con el presidente electo. No obstante, expresó su respaldo general a las decisiones que fortalezcan la seguridad.

Todo lo que sea por la seguridad, bienvenida. Porque sin seguridad no hay nada. Rodrigo Villalba es el gobernador del Huila

Proyectos para el desarrollo regional

Además de la seguridad, Villalba señaló que fueron presentados varios proyectos que buscan ser incluidos en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Entre ellos mencionó la creación de una empresa de economía mixta para la producción de fertilizantes, aprovechando las reservas de roca fosfórica y roca calcárea existentes en el departamento.

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Según explicó, el presidente electo manifestó su disposición de analizar las iniciativas de acuerdo con la realidad presupuestal y fiscal del país y entregar una respuesta dentro de los primeros 100 días de gobierno.

Balance económico y críticas a la política de paz

El gobernador aseguró que el Huila mantiene una dinámica económica favorable gracias a sectores como la caficultura, la piscicultura, el turismo, las energías sostenibles y la minería. Destacó que el departamento es el principal productor de café del país y concentra buena parte de las exportaciones nacionales de tilapia.

Sin embargo, al referirse a la situación de orden público, cuestionó los resultados de la política de paz del actual Gobierno.

"El tema de paz total no salió bien", afirmó. Villalba sostuvo que, tras el acuerdo con las antiguas Farc, el departamento vivió varios años de tranquilidad, pero aseguró que desde 2023 comenzaron a fortalecerse las disidencias en distintas zonas del Huila.

Según explicó, esa situación permitió que estructuras ilegales ampliaran actividades relacionadas con la extorsión, los secuestros y otras rentas ilícitas, por lo que insistió en que el fortalecimiento de la seguridad será determinante para consolidar el desarrollo económico y social del departamento.

Escuche la entrevista completa acá: