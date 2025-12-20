Habla esposa de futbolista del Barcelona SC que murió tras ataque armado

El fútbol ecuatoriano sigue conmocionado tras el asesinato del defensor Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club, en un ataque armado registrado en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió el miércoles 17 de diciembre en el sector de Samanes, cuando el futbolista, de 33 años, fue interceptado por hombres armados mientras se encontraba en una carnicería de la zona.

En medio del atentado, Pineida perdió la vida y su madre resultó herida, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. El crimen generó rechazo e indignación tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública.

🚨ACTUALIZACIÓN FALLECIMIENTO MARIO PINEIDA🥺🙏🏽



➡️Los dos tipos van directo a dispararles a Mario, pero sobre todo a Guisella Fernandez 🇵🇪 39 años



➡️Según #PoliciaNacional la pareja del jugador tenía un local de📲 y recibió amenazas previas



94.5 📻



https://t.co/aphPd0nGXV — Jorge Régulo De Mora (@ReguloDe17) December 18, 2025

Mario Pineida, conocido como ‘El Pitbull’, era uno de los referentes del club ‘torero’. Durante su carrera profesional disputó más de 200 partidos oficiales con Barcelona SC en dos etapas distintas. Su trayectoria comenzó en 2010 con Independiente del Valle y posteriormente pasó por el Fluminense de Brasil, además de convocatorias a la selección de Ecuador para Eliminatorias y Copa América.

Tras el crimen, la familia del jugador decidió realizar las honras fúnebres en el Parque de la Paz Aurora, en el cantón Daule, y declinó el ofrecimiento del club para llevar a cabo las exequias en el estadio Monumental, según confirmaron fuentes locales.



El asesinato de Pineida se suma a otros casos recientes de violencia que han afectado a deportistas en la región. En las horas posteriores al crimen, se difundió información errónea en redes sociales sobre la presunta muerte de la esposa del futbolista. Frente a ello, Ana Aguilar, esposa de Pineida y madre de sus tres hijos, emitió un comunicado público en el que desmintió esas versiones.

“Ante los comentarios e imágenes que indican que la esposa de Mario Pineida también fue asesinada, aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa”, señaló.

Habla esposa de futbolista del Barcelona SC que murió tras ataque armado

Aguilar confirmó que se encuentra con vida y pidió respeto por el duelo de su familia: “Solicito encarecidamente que no se sigan difundiendo rumores, imágenes o comentarios falsos que aumentan nuestro sufrimiento, especialmente el de nuestros hijos”.