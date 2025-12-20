En vivo
Habla esposa de futbolista del Barcelona SC que murió tras ataque armado

Habla esposa de futbolista del Barcelona SC que murió tras ataque armado

En medio del atentado, el futbolista del Barcelona SC perdió la vida y su madre resultó herida, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.

