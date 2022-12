Hay "cero chance" de que renuncie a campaña presidencial: Donald Trump

Existe "cero chance de que abandone" la carrera por la Casa Blanca, declaró el sábado el candidato republicano Donald Trump, rechazando llamados en ese sentido tras divulgarse un video de 2005 en el que menosprecia a las mujeres.



"Nunca, jamás, me doy por vencido", dijo Trump al diario The Wall Street Journal, en respuesta a pedidos desde el propio Partido Republicano para que abandone la campaña.



El magnate neoyorquino tuvo que salir este viernes a pedir disculpas por unas polémicas declaraciones que hizo en 2005 en las que narra cómo abusa de las mujeres, aunque matizó que se trata tan solo de "palabras".



Sumido en la mayor crisis de su campaña presidencial tras conocerse un video de 2005 en el que menosprecia a las mujeres, el republicano Donald Trump está a la defensiva antes del segundo debate con su rival demócrata Hillary Clinton.



Trump se disculpó en las primeras horas del sábado, luego que el diario The Washington Post divulgara el video, que cayó como una bomba en la campaña, generando rechazo en filas republicanas y dando a Clinton munición fresca para el debate que tendrá lugar el domingo en St. Louis.



"No puedo seguir apoyando conscientemente a esta persona para la presidencia", dijo el congresista republicano Jaseon Chaffetz, de Utah, a la cadena Fox.



"Estoy enfermo por lo que escuché hoy", expresó en tanto el jefe de la bancada republicana en el Congreso, Paul Ryan, en un comunicado.



"Las mujeres deben ser defendidas y reverenciadas, no ser tratadas como objetos. Espero que Trump trate esta situación con la seriedad que se merece y trabaje para demostrarle al país que él tiene un mayor respeto por las mujeres que lo que este video sugiere", añadió.



Hubo varios republicanos que incluso reclamaron a Trump abandonar la carrera presidencial, como los congresistas Barbara Comstock y Mike Coffman, y el exgobernador de Utah Jon Huntsman.



También el senador por Utah Mike Lee: "Respetuosamente le pido, con el debido respeto, que de un paso al costado".



Y el senador de Illinois Mark Kirk dijo en Twitter que Trump debería "abandonar" la liza electoral y el Partido Republicano "emplear reglas para un reemplazo de emergencia".



En 2005, Trump era un hombre de negocios y estrella de la televisión que acaba de casarse con su tercera esposa, Melania Knauss.



En el video de marras, Trump le dice a un presentador de televisión durante una conversación grabada -sin su conocimiento- en un automóvil que "cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo. Uno puede hacer lo que quiera".



En el video, el magnate cuenta al presentador de televisión su primer intento fallido de seducir a una mujer, cuyo nombre no se conoce.



"Lo intenté y no pude, lo reconozco", dijo Trump. "Me fui hacia ella como a una perra, pero no pude llegar a eso. Y estaba casada", afirmó.



La conversación continúa hasta que los dos hombres ven a una actriz que les espera afuera del vehículo, Arianne Zucker.



"Debía comer unos Tic-Tac (mentas) en caso de que comenzara a besarla", dijo Trump. "Me siento atraído automáticamente por las bellas (...) las beso enseguida, como un imán. Yo las abrazo, sin siquiera esperar", expresaba en la grabación.