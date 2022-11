Hija de Jackie Chan dice que sus padres la rechazan por ser lesbiana

Eta Ng, hija del actor especialista en películas de artes marciales Jackie Chan, tiene 18 años y se ha declarado lesbiana. La joven se convirtió en tendencia al publicar un video con su novia en el que afirma que debido a su condición sexual es rechazada por sus padres y duerme en la calle.

“Hola soy hija de Jackie Chan y esta es mi novia Andi. Llevamos un mes sin hogar a causa de padres homofóbicos. Prácticamente dormimos debajo de un puente. Hemos ido a la Policía, al hospital, los bancos de alimentos, a los refugios comunitarios Lgbti y a nadie le importa. Por eso hacemos este video, porque no sabemos qué hacer en estos momentos”, señaló la joven.

Publicidad

La misma joven aseguró, hace algunos años, que nunca necesitó de su padre Jackie Chan pues creció sola con su madre, un ex Miss Asia.

La misma Etta llegó a decir en 2015: "No es mi padre, no siento ningún tipo de cariño por él. Es mi padre biológico pero no forma parte de mi vida". Sin embargo, hoy acusa a sus padres de darle la espalda.

Publicidad

Vea aquí: Pareja de mujeres denuncia agresión física y verbal por homofobia de sus vecinas

La joven finalmente afirma que sufre un trastorno de estrés postraumático, que "están aturdidas por la situación".

Publicidad

Jackie Chan también ha tenido que lidiar con su otro hijo Jaycee quien se vio envuelto en un escándalo tras haber sido detenido en 2014 en su domicilio de Pekín por guardar marihuana.

El hecho ha generado rechazo en redes sociales y comentarios negativos contra el actor.