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Hipótesis de la muerte de niño de 4 años al interior de su vivienda: señalan a su madre y la pareja

Inicialmente, la pareja aseguró que el fallecimiento estaba relacionado con problemas de desnutrición. No obstante, la defensa del padre del niño sostiene que se trataría de una muerte provocada.

Esta es la hipótesis de la muerte del niño de 4 años cuando estaba al cuidado de su mamá
Esta es la hipótesis de la muerte del niño de 4 años cuando estaba al cuidado de su mamá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

El caso de Ángel, un niño de apenas cuatro años, ha generado conmoción en Argentina tras conocerse detalles de su muerte en circunstancias aún bajo investigación. El menor falleció al interior de su vivienda el pasado 5 de abril de 2026, mientras se encontraba bajo el cuidado de su madre y su padrastro, en medio de antecedentes de denuncias por presunta violencia presentadas por su padre.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, los padres del menor, Mariela Altamirano y Luis López, se separaron pocos años después de su nacimiento, luego de que la madre abandonara el hogar. Inicialmente, la custodia quedó en manos del padre; sin embargo, tras un proceso judicial, el niño pasó a vivir con su madre.

El día de los hechos, el menor fue hallado sin vida en su residencia. En un primer momento, la pareja aseguró que el fallecimiento estaba relacionado con problemas de desnutrición. No obstante, la defensa del padre del niño sostiene que se trataría de una muerte provocada.

Días después, las autoridades capturaron a Mariela Altamirano, madre del menor, y a su pareja, Maicol Kevin González, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en la muerte del niño. Ambos han negado los señalamientos. “Jamás hubo maltratos”, afirmó González, mientras que Altamirano aseguró: “Yo no maté a mi hijo”.

En las últimas horas, se conocieron avances clave en la investigación. El primer informe forense indica que el menor presentaba politraumatismos internos en la zona craneal. Además, el fiscal del caso, Cristian Olazábal, señaló que la hipótesis principal apunta a que la muerte fue consecuencia de golpes y no de problemas de salud, como inicialmente se había indicado.

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“Nuestra hipótesis es que los golpes que recibió fueron determinantes para su muerte”, explicó el funcionario. Según las autoridades, el niño presentaba al menos 20 lesiones, lo que refuerza la línea investigativa sobre un posible patrón de agresión reiterada.

“No es compatible con un solo episodio. Estamos hablando de golpes reiterados”, agregó el fiscal, quien también advirtió que las lesiones debieron manifestarse clínicamente, pero no hubo una intervención oportuna.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y miembros de la comunidad continúan exigiendo claridad y justicia frente a este caso.

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