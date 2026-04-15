Hipótesis de la muerte de niño de 4 años al interior de su vivienda: señalan a su madre y la pareja

El caso de Ángel, un niño de apenas cuatro años, ha generado conmoción en Argentina tras conocerse detalles de su muerte en circunstancias aún bajo investigación. El menor falleció al interior de su vivienda el pasado 5 de abril de 2026, mientras se encontraba bajo el cuidado de su madre y su padrastro, en medio de antecedentes de denuncias por presunta violencia presentadas por su padre.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, los padres del menor, Mariela Altamirano y Luis López, se separaron pocos años después de su nacimiento, luego de que la madre abandonara el hogar. Inicialmente, la custodia quedó en manos del padre; sin embargo, tras un proceso judicial, el niño pasó a vivir con su madre.

El día de los hechos, el menor fue hallado sin vida en su residencia. En un primer momento, la pareja aseguró que el fallecimiento estaba relacionado con problemas de desnutrición. No obstante, la defensa del padre del niño sostiene que se trataría de una muerte provocada.

🚨🇦🇷 | "¡ASESINOS! ¡MATARON A MI HIJO! ¡ASESINOS DE MIERDA!": El padre de Ángel explotó contra la madre y el padrastro luego de que los imputaran por el asesinato del nene de 4 años. pic.twitter.com/xu7sgnoHd4 — La Derecha Diario (@laderechadiario) April 14, 2026

ESTA ES Mariela Altamirano, junto a su pareja Maicol González, le quitaron la vida a Angel.



22 golpes internos en su cabeza tenía la critura. Que todo el mundo conozca a estos hdp y no olvide jamás esos nombres.



Como el caso Loan, Lucio y tantos otros. pic.twitter.com/9uqJEHEgrS — Poirot (@Argenpoirot) April 14, 2026

Días después, las autoridades capturaron a Mariela Altamirano, madre del menor, y a su pareja, Maicol Kevin González, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en la muerte del niño. Ambos han negado los señalamientos. “Jamás hubo maltratos”, afirmó González, mientras que Altamirano aseguró: “Yo no maté a mi hijo”.

En las últimas horas, se conocieron avances clave en la investigación. El primer informe forense indica que el menor presentaba politraumatismos internos en la zona craneal. Además, el fiscal del caso, Cristian Olazábal, señaló que la hipótesis principal apunta a que la muerte fue consecuencia de golpes y no de problemas de salud, como inicialmente se había indicado.

En Neuquén, un juez ordenó la revinculación Angel, un nene de 4 años con su madre biológica, quien lo había abandonado, y el menor terminó falleciendo por violencia física. Otra vez la Justicia no escucha a los chicos al igual que en el caso Lucio Dupuy. pic.twitter.com/RrlWDWmm5e https://t.co/MlHqMkjpUK — Andrés (@andresiquiroz) April 9, 2026

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“Nuestra hipótesis es que los golpes que recibió fueron determinantes para su muerte”, explicó el funcionario. Según las autoridades, el niño presentaba al menos 20 lesiones, lo que refuerza la línea investigativa sobre un posible patrón de agresión reiterada.

“No es compatible con un solo episodio. Estamos hablando de golpes reiterados”, agregó el fiscal, quien también advirtió que las lesiones debieron manifestarse clínicamente, pero no hubo una intervención oportuna.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y miembros de la comunidad continúan exigiendo claridad y justicia frente a este caso.