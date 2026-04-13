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Blu Radio  / Mundo  / Revelan videos clave en caso de niño de 4 años que murió en extrañas condiciones: denuncian a mamá

Revelan videos clave en caso de niño de 4 años que murió en extrañas condiciones: denuncian a mamá

El análisis forense determinó que el niño presentaba traumatismos craneales con evolución de hasta diez días y lesiones cerebrales recientes no visibles externamente.

Revelan video clave en caso de niño de 4 años que murió en extrañas condiciones: denuncian a su mamá
Revelan video clave en caso de niño de 4 años que murió en extrañas condiciones: denuncian a su mamá
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 13 de abr, 2026

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