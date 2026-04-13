Revelan videos clave en caso de niño de 4 años que murió en extrañas condiciones: denuncian a mamá

El caso del menor Ángel Nicolás López, de cuatro años, ocurrido en Comodoro Rivadavia (Argentina), es investigado por la justicia como un presunto homicidio agravado y abandono de persona, tras descartarse la hipótesis inicial de una emergencia médica.

El hecho se registró el 6 de abril, cuando se reportó un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, el análisis forense determinó que el niño presentaba traumatismos craneales con evolución de hasta diez días y lesiones cerebrales recientes no visibles externamente. Estos hallazgos orientan la investigación hacia un posible escenario de violencia reiterada.

Muerte de niño de 4 años da giro: investigan presunto homicidio agravado y abandono

Según informó la periodista Mariela López Brown para el medio C5N, un reporte médico confirmó que el menor ingresó al hospital en estado crítico y con signos de traumatismos previos. De acuerdo con lo revelado por C5N, las lesiones cerebrales eran recientes, lo que contradice la versión de una descompensación mientras dormía y respalda la hipótesis de una muerte violenta asociada a una “pluralidad de comportamientos convergentes”.

En medio del proceso, se analizan las responsabilidades de la madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, ante la posibilidad de un patrón de maltrato sistemático.



Los testimonios presentan inconsistencias. El medio Clarín recogió la declaración del padrastro, quien afirmó: "Lo fuimos a despertar para que haga pis y estaba hecho pis. Lo despertamos y no respondía".

“Me lo sacaron”: habla papá de menor de 4 años que murió en extrañas condiciones; denuncia a la mamá

No obstante, el padre biológico, Luis Armando López, aseguró al mismo medio: “El nene estaba muerto en la casa de ella y lo reanimaron en la ambulancia. Llegó con pulso al hospital pero no salió más del coma”.

El caso ha generado reacciones por posibles fallas institucionales. Según citó el medio El Litoral, el abuelo de Lucio Dupuy señaló que lo ocurrido con Ángel "es un calco de lo que pasó con mi nieto", en referencia a antecedentes de advertencias que no habrían sido atendidas por las autoridades.

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Un video difundido en redes sociales, grabado días antes de la muerte de Ángel, muestra al niño de cuatro años manifestando resistencia a regresar a la casa de su madre. En las imágenes se le escucha decir que quiere quedarse con su padre, mientras llora y se aferra a él, en medio de la insistencia de adultos y la intervención de una uniformada que finalmente lo retira del lugar.

El menor se encontraba en un proceso de revinculación con su madre biológica y, en audiencias previas, habría manifestado su intención de permanecer con su madre de crianza, Lorena Andrade.

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Actualmente, la justicia argentina evalúa la solicitud de prisión preventiva para los implicados, ante riesgos de fuga y posible obstrucción del proceso, luego de detectarse indicios de intento de eliminación de pruebas.

Mientras la madre sostiene su inocencia al afirmar "Yo no maté a mi hijo", el padre del menor mantiene su denuncia. En declaraciones recogidas por medios, Luis Armando López expresó: “Yo tenía un hijo, lo digo así porque me lo sacaron. Va a seguir en mi corazón. Lo cuidé demasiado”.