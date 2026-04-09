Hombre asesinó a su exnovia tras perseguirla por la avenida durante la madrugada: video es clave

En medio de una persecución por una avenida durante la madrugada del Domingo de Resurrección, una mujer fue asesinada tras ser atacada con arma blanca en repetidas ocasiones por un hombre que, según las autoridades, sería su expareja.

El hecho ocurrió en el estado de São Paulo, donde la víctima, identificada como Joice Ariana Da Cruz Oliveira, de 29 años, fue atacada con arma blanca en una avenida del municipio de São João da Boa Vista. Según el reporte oficial, el agresor —un hombre de 38 años que sería su expareja— fue capturado horas después por la Policía Militar y puesto a disposición de las autoridades judiciales.



La hipótesis del ataque

Las primeras versiones de la investigación señalan que todo se desencadenó tras un encuentro entre ambos. De acuerdo con una amiga de la víctima, Joice se había reunido previamente con ella y luego salió hacia una plaza para encontrarse con el hombre.

En su declaración, la testigo aseguró: “Él llegó en un camión e insistió en que ella subiera al vehículo”, a lo que la joven se habría negado, iniciándose así la persecución, explicó al medio G1.

Minutos después, cámaras de seguridad registraron el momento en el que el sujeto corre detrás de la mujer por la avenida, la alcanza y la ataca en repetidas ocasiones con un cuchillo. En medio de la escena, un amigo de la víctima intenta auxiliarla mientras el agresor huye del lugar. El informe policial indica que, incluso cuando la mujer ya se encontraba en el suelo, el ataque continuó antes de que el responsable escapara llevándose el arma, la cual aún no ha sido encontrada.



Un agente de la Guardia Civil Municipal (GCM) fue el primero en alertar a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio cerca de su vivienda. Al llegar a la zona, en la Avenida Miguel Biazzo, encontró a la joven sin signos vitales. De inmediato se solicitó la presencia del Servicio Móvil de Urgencias (SAMU), cuyos profesionales confirmaron el fallecimiento en el sitio.

Las autoridades confirmaron además que la relación entre la víctima y el agresor era sentimental, pese a que se trataba de una expareja. “Eran exnovios, pero aún mantenían contacto”, señaló la Policía Civil en su informe preliminar, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el contexto del crimen.

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El cuerpo de la joven fue sepultado días después en el cementerio municipal de Aguaí, mientras la familia exige justicia y avances rápidos en el proceso judicial. El detenido permanece bajo custodia y el caso sigue siendo investigado como feminicidio, en un hecho que vuelve a encender las alarmas por la violencia de género en la región.