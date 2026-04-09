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Blu Radio  / Mundo  / Hombre asesinó a su exnovia tras perseguirla por la avenida durante la madrugada: video es clave

Hombre asesinó a su exnovia tras perseguirla por la avenida durante la madrugada: video es clave

Cámaras de seguridad captaron el ataque en plena avenida; la víctima intentó huir, pero fue alcanzada y el agresor fue capturado horas después.

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