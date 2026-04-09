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Blu Radio  / Mundo  / Revelan detalles del asesinato a niña de 7 años a manos de domiciliario: esperaba un regalo

Revelan detalles del asesinato a niña de 7 años a manos de domiciliario: esperaba un regalo

El acusado señaló que habría atropellado a la menor por error; sin embargo, autoridades revelaron pruebas y testimonios que contradicen su versión.

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