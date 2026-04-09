Revelan detalles del asesinato a niña de 7 años a manos de domiciliario: esperaba un regalo

Nuevos detalles salen a la luz tras conocerse avances en la investigación y declaraciones clave que han permitido reconstruir lo ocurrido en un hecho que involucra a un exrepartidor de una empresa de mensajería y a una menor de 7 años.

El acusado aceptó su responsabilidad en el crimen tras declarar ante las autoridades. “Lo único cierto que Tanner Horner le dijo a la policía fue que la había matado”, afirmó el fiscal de distrito del condado de Wise, James Stainton, durante la presentación de los alegatos iniciales. El caso ocurrió en 2022 en Texas, donde el hombre identificado como Tanner Horner, quien trabajaba como domiciliario, quedó vinculado a la muerte de la pequeña Athena Strand.

Según la investigación, la menor había recibido minutos antes un regalo de Navidad en su vivienda cuando se desencadenaron los hechos que hoy tienen al procesado enfrentando la posibilidad de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Durante las audiencias, Horner sostuvo inicialmente que se trató de un accidente, afirmando que habría atropellado a la niña con su vehículo de reparto y que, en medio del pánico, tomó decisiones que terminaron empeorando la situación. Sin embargo, la Fiscalía ha rechazado de manera tajante esa versión. “El entramado de mentiras que tejió les va a resultar difícil de seguir. Es una sucesión interminable de mentiras”, agregó Stainton ante el jurado.



Athena esperaba recibir un regalo de Navidad en su hogar. Foto: Redes sociales

El fiscal también aseguró que la evidencia contradice por completo el relato del acusado. “Lo primero que Tanner Horner le dice a Athena cuando la levanta y la mete en la camioneta es que se inclina y le dice: ‘No grites o te haré daño’. Lo dice dos veces”, señaló durante su intervención, insistiendo en que el testimonio del exconductor no coincide con las pruebas.

Uno de los elementos más relevantes del juicio es el material audiovisual captado desde el vehículo de entrega, donde, según la acusación, se observa a la menor con vida instantes antes del desenlace. En el proceso también se ha mencionado el impacto de las pruebas forenses. “Van a escuchar lo que un hombre de 113 kilos puede hacerle a un niño de 30 kilos”, advirtió el fiscal ante el jurado.

Publicidad

Asimismo, la Fiscalía indicó que existen hallazgos de ADN que refuerzan la acusación. Según el caso, se encontró material genético debajo de las uñas de la menor y en lugares donde “no se debería encontrar ADN en una niña de 7 años”.

La defensa de Horner ha pedido al jurado considerar aspectos personales del acusado, como problemas de salud mental, autismo y antecedentes de exposición a sustancias durante su desarrollo. Aunque reconocen la contundencia de las pruebas, insisten en que estos factores deben ser tenidos en cuenta al momento de definir su responsabilidad final.

El caso continúa en juicio y será ahora el jurado el encargado de decidir si el acusado recibe cadena perpetua o la pena capital, en un proceso que ha captado la atención por la gravedad de los hechos y el rol del implicado dentro del servicio de entregas a domicilio.