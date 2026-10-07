Hombre de 270 kilos fue rescatado con grúa tras emergencia médica: quitaron el balcón de su casa

Una persona puede llegar a tener un peso muy elevado por diferentes razones y no existe una sola explicación para estos casos. El aumento extremo de peso puede estar relacionado con factores genéticos, metabólicos, algunas enfermedades, medicamentos, alimentación, falta de actividad física y condiciones sociales o ambientales.

En algunos casos, la movilidad se vuelve cada vez más difícil, lo que puede complicar aún más la posibilidad de hacer ejercicio o hacer actividades cotidianas.

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Cuando el peso alcanza niveles muy altos, incluso salir de una vivienda puede convertirse en una tarea que requiere equipos especiales y apoyo de organismos de emergencia. Esto fue lo que ocurrió en Florida, Estados Unidos, donde un hombre de aproximadamente 270 kilogramos tuvo que ser sacado de su apartamento con ayuda de una grúa.

Bomberos tuvieron que retirar parte de la estructura para rescatarlo

El hombre sufrió una emergencia médica que le impidió salir por las escaleras del edificio. Ante esta situación, los equipos de emergencia tuvieron que buscar una alternativa para poder trasladarlo hasta una ambulancia.

Para llevar a cabo el procedimiento, los bomberos retiraron parte de la pared y del balcón del apartamento. Posteriormente, usaron una grúa y un sistema de correas para bajar al hombre desde el lugar donde se encontraba hasta el exterior.

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Una vez fuera del apartamento, fue colocado sobre una estructura de madera que permitió continuar con el traslado. El procedimiento quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que los equipos de emergencia usaban la maquinaria para sacar al hombre del edificio.

Gracias a ello, el hombre logró llegar al suelo y posteriormente fue trasladado en ambulancia hasta un hospital para ser atendido.

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Consecuencias de llegar a un peso tan elevado

El exceso de peso puede aumentar el riesgo de desarrollar diferentes problemas de salud, entre ellos enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, apnea del sueño y problemas en las articulaciones.

De acuerdo con especialistas en salud, cuando el peso es extremadamente alto, también pueden aparecer dificultades para caminar, subir escaleras, mantenerse de pie o hacer actividades básicas. Esto puede generar un círculo difícil de romper: la menor movilidad puede reducir la actividad física y, al mismo tiempo, aumentar las dificultades para movilizarse.

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Además, en situaciones de emergencia, el traslado puede requerir equipos, vehículos y procedimientos especiales debido a las condiciones físicas del paciente y a las limitaciones de los espacios habituales.