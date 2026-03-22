Hombre murió frente a su hijo presuntamente en una pelea con guardias de una discoteca: esto se sabe

Un hombre de 51 años murió en la madrugada de este domingo a las afueras de un establecimiento nocturno en la localidad de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, en un hecho que es investigado como homicidio y que involucra a personal de seguridad del lugar.

La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, quien, según las primeras versiones, intentó ingresar al bar Sutton, ubicado en la intersección de las calles Las Heras y Paunero, junto a su hijo de 23 años y otro acompañante. El ingreso les habría sido negado debido al cierre del establecimiento, lo que derivó en una discusión que escaló a una riña en plena vía pública.

#SanMiguel

📍Las Heras y Paunero

Un hombre de 51 años fue asesinado esta madrugada tras una pelea en la puerta del bar Sutton y por el hecho hay cuatro "patovicas" detenidos.

Todo pasó cuando la víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers, llegó al lugar y quiso entrar junto… pic.twitter.com/QfJXIS7LGm — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 22, 2026

De acuerdo con información preliminar y registros de cámaras de seguridad, Rogers se enfrentó inicialmente con uno de los porteros, y posteriormente otros tres trabajadores intervinieron en el procedimiento. En medio del forcejeo, el hombre cayó al suelo y perdió la vida en el lugar antes de recibir asistencia médica.

Testigos del hecho, incluidos allegados de la víctima, señalaron en medios locales un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los empleados de seguridad, conocidos popularmente como “patovicas”, lo que es materia de verificación por parte de las autoridades judiciales.



La investigación está a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, quien ordenó la captura de cuatro trabajadores del establecimiento: Horacio Ariel García, Kevin Iván Hostar, Roberto Muñoz y Pablo Francisco Urquiza.

"Terrible"



Porque así fue el momento en que murió Alexis Oscar Rogers, de 51 años, a la salida del bar Sutton, en San Miguel: hay cuatro patovicas detenidos por "homicidio". pic.twitter.com/PsnmVNrNk1 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 22, 2026

Aunque se esperan los resultados oficiales de la autopsia, un informe forense preliminar indica que la causa de la muerte sería asfixia mecánica, hipótesis que será clave para determinar las responsabilidades penales en el caso.

En paralelo, la Alcaldía de San Miguel ordenó la clausura preventiva del establecimiento y puso a disposición de la justicia las grabaciones de cámaras de seguridad. Las autoridades también incautaron dispositivos electrónicos del local para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.