Hombre pidió café sin lactosa en un bar y se sorprendió con lo que le sirvieron

Un hombre decidió pedir en un bar un café sin lactosa. Al momento de recibir el pedido solicitado, no se imaginó el ingenio que tendría el mesero que lo atendió para no confundirse en el pedido.

El video del café fue compartido en la red social de TikTok , y el cual vasto con solo segundos de publicado para volverse viral. La idea de capturar el momento fue de una tripulante de cabina y creadora de contenido, quien registró el momento en un video de siete segundos.

El amigo de la creadora de contenido decidió pedir un café sin lactosa y el mesero para asegurarse de que no se presentaran confusiones decidió usar una salsa para escribir en la espuma la palabra “Sin lactosa”, esta idea no solo cumplió su propósito, sino que también la tiktoker lo describió como maravilloso.

La tiktoker se dedica a registrar su día a día en esta red social y no dudó en capturar el detalle inesperado del café solicitado por su amigo en el bar en el que se encontraban.

El video que le ha dado la vuelta a las redes sociales acumula alrededor de 100.000 visualizaciones, además los comentarios no dieron espera y se pueden leer frases como: “Tendría que ser así siempre, muchas veces me he tomado el que no es”, “El chocolate ese lleva lactosa”, “Raúl ha ligado”.

Cabe destacar que la red social de TikTok se ha convertido en un espacio para compartir momentos de humos, así como para documentar lo que sucede en el día de las personas, los cuales generan gran acogimiento en esta red social.