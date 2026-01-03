Hombre reveló detalles de los bombardeos en Caracas: “Fue una zozobra constante”

Durante la madrugada de este 3 de enero de 2026, Caracas despertó en medio de explosiones que alteraron la rutina de sus habitantes. Desde la zona norte de la capital venezolana, muy cerca de la Comandancia de la Armada, un ciudadano compartió su testimonio sobre las horas de mayor tensión que ha vivido junto a su familia.

El relato se dio mientras las calles permanecían prácticamente vacías y el ambiente era descrito como inusualmente silencioso. El hombre, entrevistado dentro de su edificio por un periodista de Blu Radio, habló de una noche marcada por la incertidumbre, el miedo y la dificultad para entender qué estaba ocurriendo realmente en la ciudad.



¿Cómo se vivieron los bombardeos en Caracas durante la madrugada?

“Esto ha sido una zozobra constante por la cantidad de explosiones que fueron muy continuas y muy seguidas”, relató el entrevistado, al explicar que los ruidos mantuvieron a su familia en permanente expectativa. Aunque vive cerca de una instalación militar, señaló que el temor fue inevitable: “Podríamos pensar que también podía haber algún ataque”.

En un primer momento, confesó que intentó encontrar una explicación menos grave. “Yo al principio llegué a pensar que… fueran fuegos artificiales por alguna celebración”, dijo. Sin embargo, la continuidad de las detonaciones y los mensajes de amigos cercanos a Fuerte Tiuna lo llevaron a aceptar que “algo estaba pasando, que no era algo normal”.

¿Qué piensan hoy los venezolanos tras esta noche de explosiones?

Más allá del impacto inmediato, el testimonio reflejó un sentimiento acumulado durante meses. “Hemos vivido una presión constante”, afirmó, al recordar la tensión militar y los mensajes oficiales que, según él, contrastaban con la realidad. Para su familia, lo ocurrido podría marcar un punto de quiebre: “Pensamos que llegó la hora de un cambio de la vida del venezolano”.

El hombre también habló de la falta de libertades. “Aquí, lamentablemente, la libertad de expresión se acabó”, dijo, al referirse a la estigmatización hacia quienes no apoyan al gobierno. Esa situación, aseguró, “crea incertidumbre y zozobra”.

Publicidad

Mientras avanza la mañana, la ciudad parece casi desierta, con pocos vehículos y ciudadanos refugiados en sus hogares. “La ciudad está muy solitaria, realmente muy solitaria”, resumió Santiago Martínez, periodista de Blu Radio.

El testimonio deja ver no solo el impacto de los bombardeos, sino el cansancio de una población que, entre el miedo y la esperanza, observa lo que muchos consideran el inicio de un momento decisivo para Venezuela.