Hombres golpearon a sujeto que se desnudó en el metro frente a niños: todo quedó en video

Un video se ha hecho viral en redes sociales y ha generado indicación debido a actos que los usuarios han catalogado como obscenos en el transporte público de Londres.

Los hechos se registraron el pasado jueves 7 de agosto en la línea Hammersmith & City, entre las estaciones Upton Park y East Ham del metro de Londres.

En videos registrados y difundidos por usuarios de redes sociales se puede observar como un hombre se quitó el pantalón y la ropa interior frente a mujeres, niños y demás pasajeros que se encontraban en el lugar.

Ante eso, los usuarios completamente indignados confrontaron al sujeto, reclamándole dicha acción, lo que inició una fuerte discusión, que rápidamente escaló llevando a que el sujeto fuera golpeado por cerca de tres hombres.

Un salvaje se baja los pantalones delante de niñas y mujeres en el metro de Londres y recibe medicina paliativa por parte de los nativos pic.twitter.com/H8IoolrDbV — 🎖️🎖️ Herederos De La Tierra ⚡ (@HerederosTierra) August 9, 2025

Posteriormente, el hombre fue expulsado del metro, donde las personas continuaron golpeándolo. En las imágenes también se puede observar cómo los pasajeros, impresionadas por los hechos, se alejan de la escena.

Según medios locales, el hombre fue detenido y se encuentra a disposición de las autoridades para las respectivas investigaciones.

En redes sociales, miles de personas han expresado su rechazo a los actos del hombre y han aplaudido la reacción de los pasajeros, expresando que fueron valientes al enfrentarlo.

Algunos de los comentarios que se leen en el post son: "Qué hombres tan valientes al enfrentar a un tipo con problemas mentales", "Es bueno saber que la gente está reaccionando ante estas absurdeces", "Excelente terapia", entre otros.

Sin embargo, personas también han expresado que esa no es la forma y que quienes deben actuar contra estos hechos son las autoridades competentes.

Por ahora avanza el proceso para determinar si los sujetos tendrán algún castigo.