“Ideología de género” causa cáncer y sida, según proyecto fujimorista en Perú

La "ideología de género" provoca cáncer y sida, señala un proyecto de ley presentado ante el Congreso de Perú por la legisladora fujimorista Tamar Arimborgo, que tras las críticas de diversos sectores fue retirado este martes por el portavoz de dicho grupo parlamentario.

El proyecto presentado por Arimborgo bajo el rótulo de "Ley que excluye la ideología de género de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes", tenía como objetivo excluir la llamada "ideología de género" "de todas las políticas nacionales y sectoriales dirigidas a los niños y adolescentes en el país".

Según Arimborgo, "la imposición del enfoque de género (...) está influenciada por la ideología de género en todo el orbe mundial", lo que "ha ocasionado grave daño a la niñez y juventud", porque les ha provocado, entre otros males, "efectos negativos como el sida y el cáncer".

Por tal motivo, la legisladora del partido Fuerza Popular insistió en que esa ideología "no puede ser permitida ni promovida a través de ninguna política pública, por vulnerar los derechos humanos de los niños a la integridad mental, moral, psicológica, espiritual y física".

Pese a que el proyecto contó con la firma de otros ocho congresistas de la bancada fujimorista, este martes el portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo a los periodistas que han pedido el retiro de la iniciativa.

"No se puede avalar y Fuerza Popular no es un grupo troglodita y medieval", sostuvo Tubino en declaraciones a la prensa, antes de asegurar que "el proyecto no tiene el aval del partido".

La iniciativa, que también fue criticada por la comunidad científica y otros sectores, busca frenar el enfoque de género promovido por el Ejecutivo con la finalidad de "contribuir a erradicar la violencia hacia la mujer, así como estereotipos que alientan el machismo de la sociedad".

En Perú, la aplicación del Currículo Nacional de Educación 2016, que incluye el enfoque de género, se encuentra en pausa desde que el colectivo Padres en Acción demandó judicialmente al Ministerio de Educación por haber incluido textos referidos a igualdad de género por presuntamente ir en contra de su derecho a educar a sus hijos en temas de identidad y desarrollo sexual.

Ante la proximidad de las matrículas escolares y del nuevo año escolar en Perú, Arimborgo defendió su proyecto y pidió a los padres a estar atentos sobre los contenidos de los textos escolares que presuntamente inducen a la confusión de los menores respecto a su identidad sexual.