Impactantes imágenes de Melissa: así se ve desde el interior del huracán

Durante las últimas horas, un video grabado en el interior del huracán Melissa ha sorprendido a millones de usuarios en redes sociales. Las imágenes, captadas por un avión del 53° Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, muestran con claridad lo que ocurre dentro de este fenómeno natural que mantiene en alerta a gran parte del mundo.

El WC-130J Weatherbird registró una de las escenas más sobrecogedoras de la actual temporada de huracanes: una calma absoluta en el corazón del ciclón de categoría 5.

Lo que se observa resulta casi irreal. En el interior del ojo del huracán, el cielo se abre con un tono azul intenso, rodeado por enormes paredes de nubes que giran sin descanso. Este fenómeno, conocido como efecto “estadio”, se asemeja a un coliseo natural formado por la fuerza del viento y el calor del océano. En medio del estruendo, ese punto central permanece sereno, como si el huracán ofreciera un breve respiro antes del siguiente embate.

🇺🇸 | Imágenes impresionantes del interior del ojo del huracán Melissa, ahora categoría 5, captadas por un WC-130J Weatherbird del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Huracán Melissa alcanza categoría 5 y pone en alerta al Caribe

Melissa se ha consolidado como uno de los ciclones más potentes en el Atlántico en los últimos años. Se originó a partir de una onda tropical detectada el 16 de octubre frente a las costas de África y, con el paso de los días, se fortaleció al llegar al Caribe, alimentado por aguas cálidas y condiciones atmosféricas favorables.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Melissa ha alcanzado vientos sostenidos superiores a los 280 kilómetros por hora y una presión atmosférica mínima cercana a los 900 hectopascales. Estas cifras la ubican en lo más alto de la escala Saffir-Simpson. Además, su desplazamiento, lento y errático, aumenta el riesgo de lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y ráfagas destructivas en zonas que continúan bajo alerta.

Jamaica, Haití y Cuba en riesgo por el paso de Melissa

Las proyecciones del NHC indican que Jamaica, Haití, República Dominicana, el oriente de Cuba y las Bahamas serían los territorios más afectados si el ciclón mantiene su trayectoria actual. En algunos de estos países ya se realizan evacuaciones preventivas y cierres de puertos ante el inminente impacto.

Mientras tanto, las imágenes captadas por el avión militar estadounidense se han convertido en un recordatorio de la fuerza, la magnitud y la implacable belleza de la naturaleza.