Impresionantes imágenes tras el temblor de 6,5 en México: así se vivió el fuerte sismo en Acapulco

Un sismo de magnitud 6,5 se registró este viernes 2 de enero de 2026 que se sintió en varias regiones de México, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, frente a las costas del estado de Guerrero, en el océano Pacífico, y fue percibido en distintas ciudades, entre ellas Acapulco y la Ciudad de México. Las autoridades señalaron que se reportaron daños menores y que no hubo víctimas fatales.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que tras el primer sobrevuelo de los cóndores no se registraron afectaciones en la capital. Indicó que la Secretaría de Obras y Servicios adelanta inspecciones en infraestructura como puentes, al igual que en los distintos sistemas de la red de movilidad, y recordó que cualquier novedad puede ser reportada a través del 911.

De manera complementaria, la Cruz Roja Mexicana activó siete ambulancias y tres unidades de primer contacto en motocicleta, que realizan labores de monitoreo y verificación en coordinación con el C5, como parte de la atención preventiva tras el sismo.



Impresionantes imágenes que dejó el temblor de 6,5 en México

No obstante, varios usuarios en redes sociales registraron el fuerte temblor de hoy, estás son las imágenes que dejó el movimiento telúrico, una de las zonas más afectadas fue Acapulco:

